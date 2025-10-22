Музыканта из Екатеринбурга арестовали за поддержку Наоко и «Стоптайм»
В Екатеринбурге уличного музыканта Евгения Михайлова, известного под псевдонимом Женька Радость, арестовали на 14 суток. Причиной стали его выступления в поддержку певицы Наоко и участников группы «Стоптайм».
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», Михайлова признали виновным в мелком хулиганстве из-за использования мата в песне Noize MC* «Лебединое озеро» и в дискредитации Вооружённых сил РФ. Сам музыкант в суде вину не признал, заявив, что не ставил цели дискредитировать армию.
Как считает обвинение, Михайлов сознательно исполнял эти песни на улице. К тому же музыкант публиковал записи с призывами освободить арестованных участников «Стоптайм» и певицу Наоко.
Читайте также: