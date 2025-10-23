Бывший российский мэр оформил больше половины города на свою семью

23 октября 2025, 20:11

Экс-мэр Плёса Шевцов* оформил 150 объектов городской недвижимости на семью

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Бывший мэр города Плёс в Ивановской области и долларовый миллионер Алексей Шевцов* записал на своих родственников почти 150 объектов городской недвижимости общей стоимостью свыше миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.





Прокурор обвинил Шевцова* в том, что он поставил личное обогащение выше интересов города и его жителей. Суд поддержал эти доводы и постановил взыскать с экс-чиновника незаконно приобретённое имущество.



Сам Шевцов* попытался оправдаться, обвинив прокурора во лжи и заявив:





«Это редкий случай: владелец десятка-другого миллионов долларов решает вложить все в избушки и развитие местного общепита. Феноменальный итог: вместо премии и почетной грамоты в предпенсионном возрасте получить хамскую речь прокурора».