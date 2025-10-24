Мошенники заставляют родственников погибших бойцов СВО фотографировать надгробия

24 октября 2025, 17:16

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Родственники российских военнослужащих, участвующих в СВО, всё чаще становятся жертвами мошенников. Об этом сообщили в управлении МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.