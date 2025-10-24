Мошенники заставляют родственников погибших бойцов СВО фотографировать надгробия
Родственники российских военнослужащих, участвующих в СВО, всё чаще становятся жертвами мошенников. Об этом сообщили в управлении МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Как оказалось, преступники используют фотографии захоронений, чтобы собирать информацию о погибших бойцах. Мошенники под различными предлогами — в том числе якобы по поручению правоохранительных органов — просят граждан сделать снимки надгробий, фиксируя имена, даты рождения и смерти.
После этого злоумышленники оказывают психологическое давление, применяя методы социальной инженерии, и добиваются передачи собранных материалов. Полученные фото и видео с воинских захоронений могут использоваться в информационно-психологических операциях.
В МВД подчеркнули, что подобные действия могут расценить как помощь противнику. Граждан призвали проявлять бдительность и не передавать посторонним лицам никакие сведения, которые связаны с участниками СВО.
