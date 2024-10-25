Минюст РФ предложил выплачивать алименты студентам-очникам до 23 лет

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Министерство юстиции РФ предложило выплачивать алименты молодым людям до 23 лет, которые учатся очно.
25 октября на портале проектов нормативных правовых актов Минюст России опубликовал документы, содержащие законопроекты о мерах материальной поддержки для совершеннолетних детей в период их обучения.
В министерстве считают, что сейчас в некоторых ВУЗах и СУЗах очень большая нагрузка. Некоторые совершеннолетние трудоспособные студенты не могут выйти на работу из-за насыщенного учебного плана.
Если документ примут, то семейный кодекс и федеральный закон «Об исполнительном производстве» подвергнутся изменениям в связи с нововведениями.
Продление выплат по алиментам до 23-летия студентов-очников поможет молодым людям, оставшимся без попечения взрослых и не имеющим собственного дохода, полноценно и качественно пройти обучение в организациях высшего и среднего профессионального образования.
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В министерстве считают, что сейчас в некоторых ВУЗах и СУЗах очень большая нагрузка. Некоторые совершеннолетние трудоспособные студенты не могут выйти на работу из-за насыщенного учебного плана.
Если документ примут, то семейный кодекс и федеральный закон «Об исполнительном производстве» подвергнутся изменениям в связи с нововведениями.
Продление выплат по алиментам до 23-летия студентов-очников поможет молодым людям, оставшимся без попечения взрослых и не имеющим собственного дохода, полноценно и качественно пройти обучение в организациях высшего и среднего профессионального образования.
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Ольга Енгалычева