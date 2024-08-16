Минюст РФ признал иноагентом основателя сети обувных магазинов Zenden Павлова*

Фото: сайт Минюста РФ
Минюст России внёс в реестр иноагентов бизнесмена и основателя холдинга Zenden Андрея Павлова*. В беседе с РБК он заявил, что крайне удивлён таким решением ведомства.
Он сообщил, что его адвокаты отправили запрос в Минюст с требованием обосновать внесения предпринимателя в реестр. После этого юристы в ходе судебных разбирательств намерены оспорить решение ведомства.
Павлов* также подчеркнул, что в настоящее время находится в России и не собирается покидать страну.
Минюст РФ 16 августа обновил список иноагентов. В него вошли Telegram-каналы BRIEF*, «Незыгарь»* и «Сирена»*, а также журналист Ренат Давлетгильдеев* и основатель сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов*.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Павлов* также подчеркнул, что в настоящее время находится в России и не собирается покидать страну.
Минюст РФ 16 августа обновил список иноагентов. В него вошли Telegram-каналы BRIEF*, «Незыгарь»* и «Сирена»*, а также журналист Ренат Давлетгильдеев* и основатель сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов*.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова