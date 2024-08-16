Минюст РФ признал иноагентом основателя сети обувных магазинов Zenden Павлова*

В Подольске стартовал народный проект «Сад камней Памяти и Славы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Можайского городского округа. Экспонат из этого муниципалитета пополнит сад.