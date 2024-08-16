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Минюст РФ признал иноагентом основателя сети обувных магазинов Zenden Павлова*

16 августа 2024, 20:52
Фото: сайт Минюста РФ

Фото: сайт Минюста РФ

Минюст России внёс в реестр иноагентов бизнесмена и основателя холдинга Zenden Андрея Павлова*. В беседе с РБК он заявил, что крайне удивлён таким решением ведомства.
Он сообщил, что его адвокаты отправили запрос в Минюст с требованием обосновать внесения предпринимателя в реестр. После этого юристы в ходе судебных разбирательств намерены оспорить решение ведомства.

Павлов* также подчеркнул, что в настоящее время находится в России и не собирается покидать страну.



Минюст РФ 16 августа обновил список иноагентов. В него вошли Telegram-каналы BRIEF*, «Незыгарь»* и «Сирена»*, а также журналист Ренат Давлетгильдеев* и основатель сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов*.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
#минюст рф
#иноагенты
#обувь
#бизнесмен
Мультипликатора Мунтяна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
16 августа 2024, 21:14

Фото: iStock/Zolnierek

Хорошёвский суд Москвы штрафовал мультипликатора Павла Мунтяна* за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что ему назначило наказание в виде трафа в размере 40 тысяч рублей.

По данным суда, протокол на Мунтяна* был составлен в связи с тем, что он не подал отчётность о своей деятельности как иноагента в уполномоченный орган, как прописано в российском законодательстве.

Напомним, что мультипликатора внесли в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Он выступал против проведения СВО на Украине, а также собирал средства в поддержку Украины.

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*включены в реестр иноагентов Минюста РФ
#штраф
#иноагенты
#минюст рф
#мультипликация
#закон
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Россиянам назвали метод победить страх перед выступлениями
Психолог Рашевская рекомендовала побольше узнать о публике
16 августа 2024, 20:46

Фото: iStock/Drazen Zigic

Психолог Ольга Рашевская заявила, что победить страх перед выступлением поможет исчерпывающая информация о своих слушателях.
«Следует заранее узнать у организаторов, кто будет присутствовать в зале, что волнует данную публику и что им хочется услышать. Сместите фокус внимания с себя на аудиторию, и вы не заметите, как покорите слушателей», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Рашевская.

Также она рекомендовала во время самого выступления держать зрительный контакт со зрителем. Важно делать своё выступление живым с помощью пауз, вопросов, смены интонаций и т. д.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявлял, что чувства «кринжа» и «испанского стыда» чаще всего испытывают склонные к самокритике личности.

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#психолог
#рекомендации
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Народный проект «Сад камней» пополнит экспонат из Можайска
16 августа 2024, 20:41

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

В Подольске стартовал народный проект «Сад камней Памяти и Славы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Можайского городского округа. Экспонат из этого муниципалитета пополнит сад.
«Это уникальное место, где расположены исполинские камни, привезённые из городов-героев и городов воинской славы. Камни станут символами памяти о событиях военного времени. В Подольске уже собрано 54 исполинов «Немые свидетели», которые подтверждают героические события Великой Отечественной войны. 55-м стал можайский камень. Камни из Можайска, Волоколамска и Наро-Фоминска завершат создание уникального сада», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

Камень из Можайска весит более 5 тонн. Его нашли на 131-м км Минского шоссе у деревни Ельня на Бородинском поле, где в октябре 1941 года развернулись бои за Москву. Тогда врага задержали на шесть дней, что позволило войскам Красной Армии перегруппироваться и позже остановить наступление на Москву.

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

Природный камень из Можайска отправили в Подольск по просьбе инициативной группы для установки в памятной инсталляции. «Сад камней Памяти и Славы» – это народный проект, начатый по инициативе местных жителей в 2017 году. Тогда появилась идея создать уникальную инсталляцию, рассказывающую о подвигах во время Великой Отечественной войны, и одновременно – место отдыха.

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

По завершении проекта в 2025 году он объединит память о подвигах предков и современные технологии. Благодаря QR-кодам, которые можно будет считать с помощью смартфона, камни смогут заговорить. Они расскажут об участии городов-героев и городов воинской славы России в событиях военных лет.

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#великая отечественная война
#сад
#можайск
#подольск
#история
#подмосковье
#московская область
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Молодые парламентарии Серпухова встретили детей из Курской области на спортбазе
16 августа 2024, 19:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Молодые парламентарии Серпухова встретили эвакуированных детей из Курской области. На спортивную базу «Лесная опушка» прибили 40 ребят из многодетных семей, сообщили в пресс-службе администрации подмосковного муниципалитета.
«Детей тепло встретили чемпион мира по боксу, депутат Совета депутатов Большого Серпухова Фёдор Чудинов, руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская и члены Молодёжного парламента муниципалитета», – говорится в сообщении.
Встретив детей, молодые парламентарии обеспечили им комфортное размещение на спортивной базе. К приезду детей подготовили программы психологической и спортивной реабилитации.

На спортивной базе ребят ждут комфортные условия проживания: пятиразовое питание, тренировки с чемпионами, занятия с педагогами и психологами.

Ранее в пресс-службе региональной Прокуратуры информировали, что из подвергшейся атаке ВСУ Курской области в Подмосковье уже эвакуировали свыше 1,1 тыс. жителей. В числе – 659 детей.

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#серпухов
#парламент
#курская область
#депутаты
#подмосковье
#московская область
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Названы основные признаки, по которым можно распознать дипфейк-видео
RUPTLY: Дипфейк-видео можно распознать по морганию и деформации лица
16 августа 2024, 19:49

Фото: iStock/Userba011d64_201

Специалисты отдела верификации видеоагентства RUPTLY сообщили, что определить, является ли видео дипфейком, можно по деформациям лица, голосу и морганиям.
«Часто в подобных видео можно заметить либо рассинхрон, либо полное непопадание в липсинг в определенные моменты. У ИИ до сих пор встречаются проблемы с морганием, так что это может быть одним из ключевых показателей, что перед вами дипфейк. Деформация лица также одна из особенностей. Иногда лоб может выглядеть больше, глаз или бровь могут «улетать» в положение, которое анатомически невозможно», — пояснили в беседе с Газета.ру специалисты.

Ранее руководитель аналитического центра компании, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов заявлял, что технологии дипфейков опасны не только тем, что с их помощью можно сформировать любой липовый компромат, но и тем, что ими могут воспользоваться мошенники.

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#эксперт
#видео
#технологии
#компании
#специалисты
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В Старом городке после модернизации открыли детскую и спортивную площадки
16 августа 2024, 19:43

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В посёлке Старый городок после модернизации приняли посетителей детская площадка и площадка для воркаута.
Объекты у дома №9 по улице Заводской открыл глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с юными жителями и их родителями, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Площадь игрового городка – 511 кв. м., воркаута – 241 «квадратов». Как сообщил Иванов, летом на обоих объектах заменили резиновое покрытие, установили новые игровые и спортивные элементы. Открытие площадок отпраздновали с аниматорами и мороженым.
«У нас в этом году переменчивое лето, часто шли дожди. Но сегодня ясный и солнечный день – отличное время, чтобы открыть новые площадки, детскую и спортивную. Пусть они станут местом встреч, местом отдыха для ребят и их родителей, приятного общения! Старый городок – чудесное, очень уютное место. С появлением такого нового общественного пространства оно стало ещё лучше и красивее», – отметил Иванов.
На детской площадке установили 12 новых элементов, в том числе игровой стол, карусели, песочницы, качели, гимнастический и игровые комплексы. В зоне воркаута, помимо уличных тренажёров, поставили шахматный и теннисные столы.

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#одинцовский городской округ
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#подмосковье
#московская область
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Озвучен район Москвы с самой дешёвой арендой
«Яндекс Аренда»: Самые дешёвые квартиры можно снять в Бибирево
16 августа 2024, 19:39

Фото: iStock/mgrushin

В пресс-службе компании «Яндекс Аренда» сообщили, что лидером среди районов Москвы с самой дешёвой арендой стало Бибирево.
Также в топ-5 таких районов вошли Северное Медведково, Вешняки, Косино-Ухтомский и Восточное Дегунино.

«Чтобы сэкономить на аренде, но при этом не отказывать себе в комфорте, будущие жильцы могут рассмотреть квартиры в домах старого жилого фонда, которые не уступают новым проектам с точки зрения ремонта, окружения, инфраструктуры. Мы рекомендуем изучить спальные районы на окраинах города, чтобы найти наиболее дешевые, но при этом ликвидные квартиры», – пояснил в беседе с Газета.ру руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев предполагал, что в скором времени случится рост цен на аренду жилья в России на 15-20%.

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#москва
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Роскомнадзор заблокировал сайт фонда «Общество защиты интернета»
16 августа 2024, 19:29

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Роскомнадзор заблокировал сайт фонда «Общество защиты интернета». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что решение было принято 14 августа. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу из-за размещённой на нём недостоверной общественно значимой информации.

Напомним, что некоммерческий фонд «Общество защиты интернета» был создан в 2016 году для защиты интернет-пространства от цензуры и избыточного регулирования.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal, поскольку он нарушал требования российского законодательства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#интернет
#запрет
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Аналитик Кусков назвал возможную причину сбоев WhatsApp и Google
16 августа 2024, 18:51

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что сбои в работе WhatsApp и сервисов Google, на которые жаловались пользователи в нашей стране, могли быть связаны c замедлением YouTube.
«Такое может быть. Можно вспомнить, как блокировали Telegram. Тогда тоже полетели IP-адреса банков и так далее. Поэтому не исключено, что в данной ситуации все может быть связано с тем, что замедление YouTube задело и другие сервисы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кусков.

Вместе с тем до этого сообщалось, что Правительство РФ выделит около 2,5 млрд рублей на поддержку российских цифровых технологий. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на abn.agency, эти деньги будут направлены тем организациям, которые занимаются реализацией проектов в сфере технологического развития на основе отечественных решений.

Ранее полковник, начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов заявлял о пользе искусственного интеллекта в вооружениях.

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