Telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена» попали в реестр иноагентов

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В пятницу, 16 августа, Минюст РФ внес в реестр иноагентов Telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь», а также «Сирена». Об этом сообщили в министерстве.
По данным Минюста, эти Telegram-каналы распространяли недостоверную информацию касательно решений российских властей.
Кроме того, в список иноагентов попал заместитель главного редактора телеканала «Дождь»* Ренат Давлетгильдеев и основатель сети обувных магазинов ZENDEN Андрей Павлов.
Ранее Минюст РФ не нашел оснований для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом и отклонил соответствующий запрос от депутата Госдумы Алексея Журавлева, который считает, что Пугачева дискредитирует ВС РФ и работает на западную пропаганду.
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* – внесён в реестр иноагентов.
Кроме того, в список иноагентов попал заместитель главного редактора телеканала «Дождь»* Ренат Давлетгильдеев и основатель сети обувных магазинов ZENDEN Андрей Павлов.
Ранее Минюст РФ не нашел оснований для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом и отклонил соответствующий запрос от депутата Госдумы Алексея Журавлева, который считает, что Пугачева дискредитирует ВС РФ и работает на западную пропаганду.
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* – внесён в реестр иноагентов.
Элина Позднякова