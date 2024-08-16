Telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена» попали в реестр иноагентов

Два волонтера из ДНР погибли при атаке ВСУ, когда эвакуировали мирных жителей через реку Сейм в Курской области. ГАЗель с мирными жителями попала под удар украинской ракеты «Точка-У». Там же находился руководитель краснодарского отдела общественного движения Фёдор Геращенко – он получил ожоги и осколочные ранения.