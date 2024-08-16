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Роскомнадзор заблокировал сайт фонда «Общество защиты интернета». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что решение было принято 14 августа. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу из-за размещённой на нём недостоверной общественно значимой информации.
Напомним, что некоммерческий фонд «Общество защиты интернета» был создан в 2016 году для защиты интернет-пространства от цензуры и избыточного регулирования.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal, поскольку он нарушал требования российского законодательства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что некоммерческий фонд «Общество защиты интернета» был создан в 2016 году для защиты интернет-пространства от цензуры и избыточного регулирования.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal, поскольку он нарушал требования российского законодательства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова