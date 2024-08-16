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Роскомнадзор заблокировал сайт фонда «Общество защиты интернета»

16 августа 2024, 19:29
Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Роскомнадзор заблокировал сайт фонда «Общество защиты интернета». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что решение было принято 14 августа. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу из-за размещённой на нём недостоверной общественно значимой информации.

Напомним, что некоммерческий фонд «Общество защиты интернета» был создан в 2016 году для защиты интернет-пространства от цензуры и избыточного регулирования.



Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal, поскольку он нарушал требования российского законодательства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#интернет
#запрет
Молодые парламентарии Серпухова встретили детей из Курской области на спортбазе
16 августа 2024, 19:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Молодые парламентарии Серпухова встретили эвакуированных детей из Курской области. На спортивную базу «Лесная опушка» прибили 40 ребят из многодетных семей, сообщили в пресс-службе администрации подмосковного муниципалитета.
«Детей тепло встретили чемпион мира по боксу, депутат Совета депутатов Большого Серпухова Фёдор Чудинов, руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская и члены Молодёжного парламента муниципалитета», – говорится в сообщении.
Встретив детей, молодые парламентарии обеспечили им комфортное размещение на спортивной базе. К приезду детей подготовили программы психологической и спортивной реабилитации.

На спортивной базе ребят ждут комфортные условия проживания: пятиразовое питание, тренировки с чемпионами, занятия с педагогами и психологами.

Ранее в пресс-службе региональной Прокуратуры информировали, что из подвергшейся атаке ВСУ Курской области в Подмосковье уже эвакуировали свыше 1,1 тыс. жителей. В числе – 659 детей.

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Названы основные признаки, по которым можно распознать дипфейк-видео
RUPTLY: Дипфейк-видео можно распознать по морганию и деформации лица
16 августа 2024, 19:49

Фото: iStock/Userba011d64_201

Специалисты отдела верификации видеоагентства RUPTLY сообщили, что определить, является ли видео дипфейком, можно по деформациям лица, голосу и морганиям.
«Часто в подобных видео можно заметить либо рассинхрон, либо полное непопадание в липсинг в определенные моменты. У ИИ до сих пор встречаются проблемы с морганием, так что это может быть одним из ключевых показателей, что перед вами дипфейк. Деформация лица также одна из особенностей. Иногда лоб может выглядеть больше, глаз или бровь могут «улетать» в положение, которое анатомически невозможно», — пояснили в беседе с Газета.ру специалисты.

Ранее руководитель аналитического центра компании, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов заявлял, что технологии дипфейков опасны не только тем, что с их помощью можно сформировать любой липовый компромат, но и тем, что ими могут воспользоваться мошенники.

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#технологии
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#специалисты
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В Старом городке после модернизации открыли детскую и спортивную площадки
16 августа 2024, 19:43

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В посёлке Старый городок после модернизации приняли посетителей детская площадка и площадка для воркаута.
Объекты у дома №9 по улице Заводской открыл глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с юными жителями и их родителями, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Площадь игрового городка – 511 кв. м., воркаута – 241 «квадратов». Как сообщил Иванов, летом на обоих объектах заменили резиновое покрытие, установили новые игровые и спортивные элементы. Открытие площадок отпраздновали с аниматорами и мороженым.
«У нас в этом году переменчивое лето, часто шли дожди. Но сегодня ясный и солнечный день – отличное время, чтобы открыть новые площадки, детскую и спортивную. Пусть они станут местом встреч, местом отдыха для ребят и их родителей, приятного общения! Старый городок – чудесное, очень уютное место. С появлением такого нового общественного пространства оно стало ещё лучше и красивее», – отметил Иванов.
На детской площадке установили 12 новых элементов, в том числе игровой стол, карусели, песочницы, качели, гимнастический и игровые комплексы. В зоне воркаута, помимо уличных тренажёров, поставили шахматный и теннисные столы.

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#одинцовский городской округ
#андрей иванов
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#детские площадки
#дети
#подмосковье
#московская область
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Озвучен район Москвы с самой дешёвой арендой
«Яндекс Аренда»: Самые дешёвые квартиры можно снять в Бибирево
16 августа 2024, 19:39

Фото: iStock/mgrushin

В пресс-службе компании «Яндекс Аренда» сообщили, что лидером среди районов Москвы с самой дешёвой арендой стало Бибирево.
Также в топ-5 таких районов вошли Северное Медведково, Вешняки, Косино-Ухтомский и Восточное Дегунино.

«Чтобы сэкономить на аренде, но при этом не отказывать себе в комфорте, будущие жильцы могут рассмотреть квартиры в домах старого жилого фонда, которые не уступают новым проектам с точки зрения ремонта, окружения, инфраструктуры. Мы рекомендуем изучить спальные районы на окраинах города, чтобы найти наиболее дешевые, но при этом ликвидные квартиры», – пояснил в беседе с Газета.ру руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев предполагал, что в скором времени случится рост цен на аренду жилья в России на 15-20%.

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Аналитик Кусков назвал возможную причину сбоев WhatsApp и Google
16 августа 2024, 18:51

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что сбои в работе WhatsApp и сервисов Google, на которые жаловались пользователи в нашей стране, могли быть связаны c замедлением YouTube.
«Такое может быть. Можно вспомнить, как блокировали Telegram. Тогда тоже полетели IP-адреса банков и так далее. Поэтому не исключено, что в данной ситуации все может быть связано с тем, что замедление YouTube задело и другие сервисы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кусков.

Вместе с тем до этого сообщалось, что Правительство РФ выделит около 2,5 млрд рублей на поддержку российских цифровых технологий. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на abn.agency, эти деньги будут направлены тем организациям, которые занимаются реализацией проектов в сфере технологического развития на основе отечественных решений.

Ранее полковник, начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов заявлял о пользе искусственного интеллекта в вооружениях.

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Автоэксперт Сажин объяснил рост цен на китайские авто
16 августа 2024, 18:25

Фото: iStock/NaiyanaDonraman

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что рост цен на китайские автомобили в России связан со сложностью с платёжными системами, а также с боязнью бизнеса КНР из-за санкций.
«Очевидно, что это произошло в связи с тем, что платежи теперь растянулись, как резиновые изделия, и их прохождение теперь составляет до 2 месяцев. Добавилась и боязнь китайского бизнеса, санкций за перевод денег», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Тем временем исполнительный продюсер, шоураннер и режиссер сериала об автоспорте «RDS GP: Шинная Борьба 3» Александр Кузьмичев рассказал о съёмочном процессе.

«Сериал раскрывает события, которые происходили с пилотами, командами, менеджерами в рамках гоночных соревнований. Третий сезон получился самым интересным и зрелищным. Сериал придётся по душе каждому зрителю. Даже тем, кто об искусстве управляемого заноса узнал впервые», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Кузьмичев.

Ранее Владимир Сажин поддержал инициативу об отмене штрафа водителей, не имеющих физических прав с собой, но имеющих документ в электронном виде.

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Строительная готовность котельной в деревне Сапроново достигла 80%
16 августа 2024, 18:01

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Котельную для обеспечения нужд жилого комплекса «1-й Донской» возводят в селе Сапроново Ленинского городского округа, ход работ проверили представители Главного управления государственного строительного надзора Московской области. По оценке специалистов, строительная готовность объекта достигла восьмидесяти процентов, сообщает пресс-служба ведомства.
«В настоящее время строители монтируют оборудование котельной, а также благоустраивают прилегающую территорию», — отмечается в сообщении.
Согласно проекту, общая площадь котельной составляет 430 квадратных метров. Котельная будет работать в автоматическом режиме, постоянное присутствие обслуживающего персонала здесь не потребуется. Мощность новой котельной составит около 41 МВт, она будет обеспечивать теплом и горячей водой жилые корпуса, амбулаторию, школу и два детсада.

Сдать котельную в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале текущего года.

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#ленинский городской округ
#котельная
#строительство
#главгосстройнадзор мо
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В Киеве с памятника воинам-афганцам забрали БМП
16 августа 2024, 17:47

Фото: iStock/Denniro

В Киеве с постамента воинам-афганцам неизвестные забрали боевую машину пехоту. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канал.
В Голосеевском парке в одноимённом районе украинской столицы с памятника воинам-афганцем забрали БМП-1.

Отмечается, что данный памятник был установлен в Киеве в 2013 году.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Киеве и Киевской области работала воздушная тревога, были слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что украинские военные, атаковавшие Курскую область, проходили за месяц до наступления обучение в Великобритании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кража
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Актриса Малого театра Екатерина Васильева умерла в возрасте 37 лет
16 августа 2024, 17:46

Фото: iStock/izzzy71

Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева скончалась в возрасте 37 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.
Уточняется, что смерть Васильевой наступила в результате несчастного случая. Иные подробности не разглашаются. В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Дебютом Васильевой на сцене стала роль Миронихи в спектакле Ольги Соломиной «Последний срок». Актриса сыграла пятнадцать ролей, среди которых Софья в «Горе от ума», Марина во «Власти тьмы», Софья в «Недоросле».

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова скончалась в возрасте 78 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#театр
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