Достижения.рф

Минюст РФ сделает список экстремистских сообществ публичным

Фото: iStock/vladj55

Минюст России дополнит перечень экстремистских организаций списком экстремистских сообществ, которые не имеют соответствующего организационно-правового статуса. Об этом в ходе пленарного заседания в Совфеде сообщила статс-секретарь – замминистра юстиции Елена Ардабьева.



Политик отметила, что теперь список станет доступен для всеобщего обозрения.

Также на заседании было поддержано предложение о признании экстремистского сообщества экстремистской организацией в том случае, если его создатель, руководитель или участник осуждён по статье Уголовного кодекса об организации экстремистского сообщества.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0