Минюст РФ сделает список экстремистских сообществ публичным
Минюст России дополнит перечень экстремистских организаций списком экстремистских сообществ, которые не имеют соответствующего организационно-правового статуса. Об этом в ходе пленарного заседания в Совфеде сообщила статс-секретарь – замминистра юстиции Елена Ардабьева.
Политик отметила, что теперь список станет доступен для всеобщего обозрения.
Также на заседании было поддержано предложение о признании экстремистского сообщества экстремистской организацией в том случае, если его создатель, руководитель или участник осуждён по статье Уголовного кодекса об организации экстремистского сообщества.
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