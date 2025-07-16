Мизулина может лишиться работы из-за нового законопроекта о запрете поиска экстремистских материалов
Мизулина не сможет писать доносы на экстремистский контент из-за нового закона
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пожаловалась на новый законопроект, из-за которого она не сможет писать доносы на экстремистский контент. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Речь идёт о запрете умышленного поиска экстремистских материалов. Мизулина заявила, что её организация как раз занимается поиском и передачей полиции данных о контенте на почве идеологии расового превосходства, о сторонниках Гитлера и нацизма, АУЕ*, пропаганде ЛГБТ*. Также Лига безопасного интернета вычисляет тех, кто призывает совершать теракты и диверсии на территории России.
«Это примерно 30% нашей деятельности. Мы действительно целенаправленно мониторим такой контент и передаём сведения в правоохранительные органы в рамках уставной деятельности», – подчеркнула Мизулина.Она также предположила, что штраф по новому закону может получить любой человек, сообщивший в правоохранительные органы об обнаружении экстремистских материалов. Это может коснуться и самих полицейских, которые мониторят такой контент.