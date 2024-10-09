Минюст США: Google надо лишить сервисов Chrome, Play и Android

Тимошина обратила внимание на необходимость быстрого устранения проблем, связанных с запуском системы отопления, таких как воздушные пробки и аварии.



Особое внимание уделили состоянию контейнерных площадок. Большинство обращений жителей касалось этой проблемы, и все они были решены. Тимошина попросила обслуживающие организации внимательнее следить за ситуацией.



Кроме того, обсуждались проблемы с вывозом мусора. Региональный оператор ООО «Рузский региональный оператор» сообщил о ДТП с одной из своих машин, из-за чего она не смогла забрать мусор. Наталья Тимошина выразила недовольство отсутствием другой машины для вывоза мусора в тот же день и предложила использовать дополнительные рейсы и автомобили для подобных ситуаций.



На совещании также были заслушаны доклады руководителей отделов администрации и территориальных подразделений по вопросам, находящимся под особым контролем главы муниципального образования. Участники обсудили меры по устранению и предотвращению затопления территорий, сроки ремонта подъездов и планы капитального ремонта образовательных учреждений.



Только эффективная работа всех структур и служб может гарантировать своевременное решение возникающих проблем и предотвратить возможные негативные последствия.



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