Минюст США: Google надо лишить сервисов Chrome, Play и Android

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Министерство юстиции США предложило расформировать структуру компании Google. Корпорацию хотят разделить, чтобы устранить преимущества, которые та использует от браузера Chrome, магазина приложений Play и ОС Android в ущерб конкурентам. Об этом говорится в судебных документах.
В министерстве отметили, что рассматривают поведенческие и структурные меры. Эти меры должны предотвратить использование Chrome и Android для усиления позиций поисковой системы Google. Американская прокуратура считает, что это предложение соответствует предыдущему решению суда о том, что Google ведет себя как монополист на рынке интернет-поиска.
Власти подчеркнули, что неправомерные действия Google продолжаются более десяти лет. Они включают различные тактики, направленные на укрепление позиций компании. Для эффективного решения антимонопольных вопросов потребуется время и тщательный анализ.
Министерство юстиции планирует подать окончательные иски в суде в ноябре. По мнению юристов, это должно помочь устранить серьезные проблемы с конкуренцией на рынке.
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Власти подчеркнули, что неправомерные действия Google продолжаются более десяти лет. Они включают различные тактики, направленные на укрепление позиций компании. Для эффективного решения антимонопольных вопросов потребуется время и тщательный анализ.
Министерство юстиции планирует подать окончательные иски в суде в ноябре. По мнению юристов, это должно помочь устранить серьезные проблемы с конкуренцией на рынке.
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Лия Мурадьян