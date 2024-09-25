В Госдуме перечислили признаки мобильных приложений с вирусами

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Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал о признаках мобильных приложений, которые могут содержать вирусы и представлять угрозу для пользователей. В интервью РИА Новости он отметил, что вирусы, трояны и шпионские программы часто скрываются в безобидных приложениях, таких как игры или утилиты, и нацелены на получение доступа к личным данным пользователя.
По словам Немкина, одним из признаков заражённого приложения является запрос на предоставление избыточных разрешений, например, к камере, микрофону или контактам. Эти данные могут использоваться для таргетированной рекламы или продаваться недобросовестным компаниям. Немкин также предостерег от приложений, имитирующих популярные сервисы, которые могут похищать данные от социальных сетей или банковских аккаунтов. Такие программы распространяются через сторонние магазины или подозрительные ссылки.
Опасность представляют и приложения с встроенной рекламой и нежелательным ПО, которые могут перенаправлять пользователей на мошеннические сайты или скачивать дополнительные вредоносные программы. Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию вируса Necro, распространявшегося через Google Play и другие площадки.
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Елена Перлова