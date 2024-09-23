Новый троянец Necro зарази миллионы устройств Android через Google Play

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Новый троянец Necro проник в операционные системы миллионов владельцев Android через Google Play. Об этом 23 сентября сообщает Лаборатория Касперского.
«Новой версией троянца Necro были заражены различные популярные приложения (в том числе моды для игр), при этом некоторые из них были доступны в Google Play. Суммарная аудитория последних насчитывает более 11 миллионов Android-устройств», — сообщают сотрудники лаборатории.
Атаки зафиксировали в России, Эквадоре, Бразилии, Мексике и Вьетнаме. Известно, что Necro уже пробирался в официальные магазины раньше. Например, в 2019 году его нашли в одном из популярных приложения для работы все в том же Google Play. На тот момент вредоносная программа заразила более 100 млн устройств.
«К сожалению, история повторилась, и в этот раз авторы троянца воспользовались двумя векторами: новой версией Necro были заражены как приложения из Google Play, так и модификации Spotify, Minecraft и других популярных неофициальных источников», — рассказали в Лаборатории Касперского.
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Лия Мурадьян