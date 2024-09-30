Google оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент

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Суд оштрафовал Google на 3 500 000 рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Собеседница агентства сообщила, что Таганский районный суд признал Google LLC виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Был назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей.
В августе суд уже накладывал штраф на компанию в размере 3,5 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к контенту, связанному с употреблением алкоголя и табакокурением.
До этого Таганский районный суд оштрафовал платформу «Кинопоиск» на семь миллионов рублей. Сервис признан виновным в пропаганде педофилии.
Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей за отказ удалять материалы с пропагандой ЛГБТ* и педофилии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В августе суд уже накладывал штраф на компанию в размере 3,5 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к контенту, связанному с употреблением алкоголя и табакокурением.
До этого Таганский районный суд оштрафовал платформу «Кинопоиск» на семь миллионов рублей. Сервис признан виновным в пропаганде педофилии.
Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей за отказ удалять материалы с пропагандой ЛГБТ* и педофилии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова