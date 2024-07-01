Минюст США решил предъявить компании Boeing обвинение в преступном мошенничестве

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Министерство юстиции США приняло решение выдвинуть против корпорации Boeing уголовные обвинения. Это было вызвано нарушением договорённости, связанной с крушением самолётов этой марки в 2018-2019 годах.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, в американском Минюсте пришли к выводу, что компания нарушило соглашение от 2021 года. Оно защищало Boeing от уголовного преследования при условии пересмотра практик и предоставления регулярной отчётности.
Как сообщает источник, обвинение против корпорации будет включать только один пункт — обман правительства США в части мер по обеспечению безопасности полётов. Ожидается, что формальное решение будет принято и оглашено министерством юстиции США до 7 июля.
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Александр Бойцов