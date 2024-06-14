В Штатах начали расследование инцидента с Boeing 737 Max 8 и «голландским шагом»

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С эффектом так называемого «голландского шага» столкнулся самолет Boeing 737 Max 8, экипажу удалось вернуть управление крылатой машиной. Об этом сказано в отчете Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
«Голландским шагом» называют сложное колебание самолета по курсу и крену, которое похоже на движения конькобежцев Голландии. Такое происшествие в воздухе не раз приводило к авиакатастрофам.
Все случилось 25 мая, приблизительно, час спустя после взлета из Феникса на высоте 9,7 километра. Самолет благополучно сел в Окленде, на его борту были шесть членов экипажа и 175 пассажиров, пострадавших нет. Воздушное судно осмотрели специалисты. В результате осмотра выявлено повреждение резервного блока питания. Примерно, две недели борт находился в Окленде, а 6 июня вылетел на ремонт в Вашингтон.
До этого в сотнях самолетов Boeing нашли поломку, которая может вызвать взрыв лайнера в небе. Потенциально рискуют 300 крылатых машин. В частности, борты United и American Airlines.
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Все случилось 25 мая, приблизительно, час спустя после взлета из Феникса на высоте 9,7 километра. Самолет благополучно сел в Окленде, на его борту были шесть членов экипажа и 175 пассажиров, пострадавших нет. Воздушное судно осмотрели специалисты. В результате осмотра выявлено повреждение резервного блока питания. Примерно, две недели борт находился в Окленде, а 6 июня вылетел на ремонт в Вашингтон.
До этого в сотнях самолетов Boeing нашли поломку, которая может вызвать взрыв лайнера в небе. Потенциально рискуют 300 крылатых машин. В частности, борты United и American Airlines.
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Никита Кротов