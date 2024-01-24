В самолётах Boeing выявили массовое ослабление болтов

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Массовое ослабление болтов нашли во многих самолетах производителя авиационной техники Boeing из США.
Об этом рассказал генеральный директор перевозчика Alaska Airlines Бен Миникуччи в интервью NBC News. Он впервые прокомментировал происшествие с Boeing 737 MAX 9, у которого в полёте оторвалась дверь. Экспертиза показала, что у Boeing из-за ослабленных болтов не оказались зафиксированы некоторые детали.
Во время интервью он спросил у Boeing, что они собираются делать, чтобы улучшить программы качества.
Массовые проверки самолетов начались после ЧП 5 января, когда у лайнера 737 MAX 9, который принадлежит Alaska Airlines, во время полета отлетела секция фюзеляжа. Что привело к разгерметизации пассажирского салона. После этого Федеральное управление гражданской авиации США приостановила эксплуатацию самолетов данной модели. Начались проверки.
Ранее у Boeing 757 авиакомпании Delta Airlines из Америки отвалилось и покатилось по склону шасси прямо перед вылетом.
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«Я расстроен и разочарован. Я зол. Это произошло с авиакомпанией Alaska Airlines. Это случилось с нашими клиентами, с нашим персоналом», — сказал Бен Миникуччи.
Массовые проверки самолетов начались после ЧП 5 января, когда у лайнера 737 MAX 9, который принадлежит Alaska Airlines, во время полета отлетела секция фюзеляжа. Что привело к разгерметизации пассажирского салона. После этого Федеральное управление гражданской авиации США приостановила эксплуатацию самолетов данной модели. Начались проверки.
Ранее у Boeing 757 авиакомпании Delta Airlines из Америки отвалилось и покатилось по склону шасси прямо перед вылетом.
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Мария Фирсова