Минюст внес журналистку Елену Костюченко* в реестр иноагентов

Елена Костенко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Минюст России включил известную журналистку Елену Костюченко* в список иностранных агентов. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.



В министерстве заявили, что Костюченко* распространяла недостоверные сведения о действиях российских властей, выступала против проведения спецоперации на Украине и создавалa материалы для нежелательных организаций. Также, по версии Минюста, она взаимодействовала с другими иноагентами и занималась пропагандой ЛГБТ-отношений**.

Ведомство также уточнило, что журналистка покинула Россию.

**движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Иван Мусатов

