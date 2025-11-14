Минюст внес журналистку Елену Костюченко* в реестр иноагентов
Минюст России включил известную журналистку Елену Костюченко* в список иностранных агентов. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.
В министерстве заявили, что Костюченко* распространяла недостоверные сведения о действиях российских властей, выступала против проведения спецоперации на Украине и создавалa материалы для нежелательных организаций. Также, по версии Минюста, она взаимодействовала с другими иноагентами и занималась пропагандой ЛГБТ-отношений**.
Ведомство также уточнило, что журналистка покинула Россию.
Читайте также: **движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ