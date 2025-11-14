Юрия Дудя* приговорили к 2 годам колонии за уклонение от обязанностей иноагента
Блогер Юрий Дудь* признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах, и приговорён к году и десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Это решение вынесли заочно. Суд установил, что Дудь* не исполнял требования российского законодательства о регистрации и отчётности в качестве иноагента.
Ранее Московский городской суд отклонил жалобы Юрия Дудя* и дизайнера Артемия Лебедева по иску главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Напомним, что суд частично удовлетворил требования последней об удалении видео с ее оскорблениями.
