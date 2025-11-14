Юрия Дудя* приговорили к 2 годам колонии за уклонение от обязанностей иноагента

14 ноября 2025, 16:48

Юрий Дудь* (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Блогер Юрий Дудь* признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах, и приговорён к году и десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.