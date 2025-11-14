Достижения.рф

Юрия Дудя* приговорили к 2 годам колонии за уклонение от обязанностей иноагента

Юрий Дудь* (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Блогер Юрий Дудь* признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах, и приговорён к году и десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.



Это решение вынесли заочно. Суд установил, что Дудь* не исполнял требования российского законодательства о регистрации и отчётности в качестве иноагента.

Ранее Московский городской суд отклонил жалобы Юрия Дудя* и дизайнера Артемия Лебедева по иску главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Напомним, что суд частично удовлетворил требования последней об удалении видео с ее оскорблениями.

Иван Мусатов

