Инженера «Россетей» оштрафовали за выцветшую наклейку с флагом России
Ведущего инженера из «Россетей» оштрафовали за наклейку с российским флагом, у которой полностью стёрся красный цвет. Правоохранители сочли образовавшийся бело-сине-белый рисунок символикой экстремистского движения.
Машину инженера заметили в начале осени. По версии полиции, выцветшая наклейка визуально совпала с символикой «Свободной России»*, что стало основанием для дела о демонстрации запрещённых знаков. Владельцем авто оказался ведущий инженер филиала ПАО «Россети» Андрей И.
На заседании мужчина заявил, что не обращал внимания на состояние наклейки и не знал о том, что бело-сине-белый флаг используется запрещённым формированием. Его адвокат подчеркнул, что правонарушение предусматривает умысел, которого в действиях подзащитного не было.
Несмотря на доводы защиты, судья Зеленоградского суда признал инженера виновным. Ему назначили штраф 2000 рублей и постановили конфисковать наклейку.
