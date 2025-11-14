Инженера «Россетей» оштрафовали за выцветшую наклейку с флагом России

14 ноября 2025, 16:20

Фото: iStock/Chalabala

Ведущего инженера из «Россетей» оштрафовали за наклейку с российским флагом, у которой полностью стёрся красный цвет. Правоохранители сочли образовавшийся бело-сине-белый рисунок символикой экстремистского движения.