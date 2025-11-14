Японца заочно приговорили к 14 годам за участие в боевых действиях на Украине
В ДНР заочно осудили 38-летнего гражданина Японии Такао Тайнаки. Об этом сообщает «Лента.ру».
Суд установил, что в феврале 2023 года Тайнаки прибыл на Украину через Польшу и вступил в Интернациональный легион. Он прошёл военную подготовку и до конца лета участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих, получив более 2,6 миллионов рублей.
Иностранец объявлен в международный розыск. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу заочно и назначил 14 лет колонии строгого режима.
