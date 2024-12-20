Минюст внёс журналистку Ивлеву-Йорк* в реестр иноагентов

Виктория Ивлева-Йорк* (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)
Минюст России внёс журналистку и фотографа Викторию Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов. Об этом говорилось на сайте министерства.
В обосновании подчёркивалось, что Ивлеву-Йорк* включили в реестр из-за её призывов финансово поддерживать Вооружённые силы Украины. Отмечалось, что журналистка создавала материалы для СМИ-иноагентов.
Ещё в перечень внесли блогера Ислама Белокиева*. Он распространял фейки о Вооружённых силах Российской Федерации. Адвокат Николай Полозов* оказался в реестре иностранных агентов за призывы к поддержке киевского режима и создания материалов для иноагентов. Блогера Хасана Узарова* внесли в перечень за идентичные нарушения, стало ясно по информации на сайте Минюста.
Ещё список иностранных агентов пополнил проект «Лаборатория университетской прозрачности»**.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Организация, выполняющая функции иностранного агента
Ещё в перечень внесли блогера Ислама Белокиева*. Он распространял фейки о Вооружённых силах Российской Федерации. Адвокат Николай Полозов* оказался в реестре иностранных агентов за призывы к поддержке киевского режима и создания материалов для иноагентов. Блогера Хасана Узарова* внесли в перечень за идентичные нарушения, стало ясно по информации на сайте Минюста.
Ещё список иностранных агентов пополнил проект «Лаборатория университетской прозрачности»**.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Организация, выполняющая функции иностранного агента
Ольга Енгалычева