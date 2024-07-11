Минюст заявил о помощи заключённым в рамках пенитенциарной пробации

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что в рамках пенитенциарной пробации помощь получили более 35 тыс. осуждённых в их подготовке к освобождению.
«Главная цель закона о пробации — забота о конкретных людях, их родных и близких. Ещё один важный показатель — снижение уровня рецидивной преступности», — приводит RT слова министра.
А Министерство юстиции США продолжит разбирательства по делам республиканца Дональда Трампа даже в случае его победы на выборах президента, пишет The Washington Post. Как передают argumenti.ru, в ведомстве считают, что ограничений на возбуждение уголовных дел в отношении избранного главы государства не будет вплоть до его официального вступления в должность.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ вынесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гудкову.
Читайте также:
Генпрокуратура вынесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов
Минюст США решил предъявить компании Boeing обвинение в преступном мошенничестве
Минюст пообещал следить за инициативой депутатов запретить идеологию чайлдфри
Мелисса Тимофеева