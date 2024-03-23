Жителям Подмосковья начали приходить сообщения «террористического характера»

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Жителям Подмосковья приходят сообщения «террористического характера» с незнакомых номеров. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Она призвала не пересылать эти сообщения своим знакомым, а доверять только официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что все четверо террористов задержаны. В настоящее время их везут в Москву для проведения допросов и следственных действий.
По последним данным Следственного комитета России в результате теракта погибло 133 человека, однако данные по-прежнему уточняются. Также более сотни человек, пострадавших в «Крокус Сити Холле», находятся в больницах Москвы и Подмосковья.
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Ранее сообщалось, что все четверо террористов задержаны. В настоящее время их везут в Москву для проведения допросов и следственных действий.
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Анастасия Чинкова