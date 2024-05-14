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«Не вышли из ситуации 90-х»: Кабанов назвал главную причину коррупции в России

Кабанов: низкие доходы являются главной причиной взяточничества
14 мая 2024, 20:06
Фото: iStock/Oksana Kalinina

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, вслед за замминистра обороны Тимуром Ивановым, арестовали по делу о взяточничестве. При обыске у него было найдено 100 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Иванов и Кузнецов находились на верхних эшелонах власти и пользовались достаточно серьёзным государственным доверием. Как только состоялся арест Иванова, сразу стало понятно, что за ним последуют и другие, рассказал в беседе с «Радио 1» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

По его словам, Минобороны всегда будет в зоне риска повышенного злоупотребления, поскольку совершается много дорогостоящих закупок, и всегда есть соблазн использовать выделенные средства в собственных интересах.



Говоря о дальнейшей борьбе с коррупцией, Кабанов отметил необходимость работы с рисками. Чтобы их убрать, нужно провести оценку всех серьёзных проектов, в которые вкладываются бюджетные средства. Также следует учитывать принцип обоснованности и целесообразности. Когда этот принцип будет работать и контролироваться, это позволит вернуться к высокому уровню борьбы с коррупцией, который в настоящее время утрачен.

У арестованного главного кадровика Минобороны РФ нашли дачу за 200 млн руб
У арестованного главного кадровика Минобороны РФ нашли дачу за 200 млн руб

Также Кабанов прокомментировал заявление кандидата на пост главы МВД РФ Владимира Колокольцева, который назвал одной из приоритетных задач ведомства борьбу с коррупцией, включая такую работу в собственных рядах.

«Низкая заработная плата всегда является провокацией для сотрудников к получению взятки. Государство должно решить эту проблему, потому что люди, которые защищают страну, должны получать нормальные деньги и иметь социальные гарантии. Пока мы не вышли из ситуации 90-х годов, когда у нас сотрудники правоохранительных органов получают низкие зарплаты», – подчеркнул эксперт.
При этом Кабанов подчеркнул, что множество сотрудников правоохранительных органов привлекаются к ответственности, но это не решает первопричину взяточничества, которая заключается именно в низких доходах. Однако повышение зарплат тоже не решит все проблемы, поскольку некоторые люди научились воровать больше. Но в общей массе такие меры всё же позволят прийти к положительным результатам.

Также специалист напомнил, что определённая система борьбы с коррупцией начала создаваться в годы работы начальника Управления президента России по вопросам противодействия коррупции (2013-2017) Олега Плохого. Он сделал мощнейший толчок для противодействия коррупции. В те годы регулярно возбуждались новые уголовные дела, увольнялись по утрате доверия крупные чиновники. Но потом эта работа начала постепенно сходить на нет и привела к тому, что сейчас крупные коррупционные скандалы носят точечный характер, что является большой проблемой, заключил Кабанов.

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#коррупция
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#минобороны рф
#борьба
В Долгопрудном благоустроили Центральный парк культуры и отдыха
14 мая 2024, 19:52

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Долгопрудном завершили все работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«Этот парк – главное место отдыха местных жителей. Сегодня работы по благоустройству парка завершены. В 2021 году мы обновили там хоккейную зону, установили детскую и танцевальную площадки. В ноябре 2022-го благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» приступили к комплексной модернизации парка», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Как сообщили в министерстве, площадь парка составляет около 16 га. Специалисты обновили входные группы, дорожно-тропиночную сеть, историческую аллею и сухой фонтан.

Территория разделена на функциональные зоны. Для любителей активного отдыха обустроили скейт-парк, для проведения мероприятий установили большую и малую сцены, создали амфитеатр. Помимо этого, в парке провели озеленение, установили современную систему освещения и камеры видеонаблюдения.

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#московская область
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Названа самая подходящая для дрессуры порода собак
Биолог Татаренко назвала самой подходящей породой лабрадора
14 мая 2024, 19:34

Фото: iStock/Kintarapong

Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила, что наиболее доброй и послушной породой является лабрадор.
«У лабрадоров спокойный добродушный характер, им не нужно много двигаться, их не надо жестко контролировать, давить на них, лабрадоры очень аккуратны с детьми. Чаще всего проводники слепых тоже лабрадоры. Но щенки лабрадора, молодые собаки довольно активны. Им хочется побегать и поиграть», — отметила в беседе с NEWS.ru Татаренко.

Подходящими для дрессуры также являются сенбернары и ньюфаундленды, однако, по словам специалиста, им требуются постоянные нагрузки и длительные прогулки для правильного формирования костной системы.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявил, что наиболее тяжело переносят жару брахицефалические породы собак.

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#собаки
#животные
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Массовые проверки в Подмосковье выявили за две недели более 700 пьяных водителей
14 мая 2024, 19:04

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции в ходе массовых проверок с 28 апреля по 12 мая выявили 713 водителей в состоянии опьянения. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Массовые проверки были организованы во всех городских округах региона. Автоинспекторы проверяли водителей не только на признаки опьянения, но и на соблюдение правил перевозки детей, других правил дорожного движения», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, 43 водителя-нарушителя были задержаны по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Им грозит возбуждение уголовного дела.

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#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
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Между Россией и Белоруссией могут отменить роуминг
Шадаев: Россия и Белоруссия обсуждают отмену роуминга между двумя странами
14 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Российское Минцифры ведёт переговоры с коллегами из Белоруссии об отмене роуминга между странами, об этом сообщил и.о. главы ведомства Максут Шадаев в ходе заседания Государственной думы.
«Мы сейчас говорим о том, что у нас в планах отмена роуминга между Белоруссией и Россией. Мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга, и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену», — прокомментировал ситуацию Шадаев.

По его словам, главной проблемой в решении этого вопроса являются большие потери, которые ожидают белорусских операторов связи. Российские же операторы с этими убытками готовы смириться и ожидают согласия коллег из Белоруссии.

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#минцифры
#белоруссия
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«Макфа» обжаловала решение суда о немедленной национализации
14 мая 2024, 18:49

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Группа «Макфа» обжаловала решение Центрального районного суда о немедленном исполнении национализации. Об этом РБК сообщил адвокат Павел Хлюстов.
Отмечается, что жалоба была подана сегодня, 14 мая, в Центральный районный суд Челябинска. По словам юриста, еще до момента проверки законности решения в апелляционном суде Росимущество обретет контроль над компанией.

Напомним, 28 марта замгенпрокурора РФ подал иск к АО «Макфа» и её компаниям в интересах страны. По данным издания «Коммерсантъ», «Макфа» совместно с предприятиями, вроде «Смака» и «Челябинскоблгаза», могут иметь коррумпированное происхождение, так как получателями их доходов являются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, которые вели бизнес, работая в органах государственной власти.

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#имущество
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#рф
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Кузнецова озвучила самую острую задачу нового правительства по вопросу семьи
Кузнецова заявила о необходимости решить проблему демографии в России
14 мая 2024, 18:44

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что одной из острых задач нового правительства по вопросу семьи, которую необходимо будет решить, станет проблема демографии.
«Здесь мы ожидаем серьёзных решений. Но прежде всего нужно понимать, что явилось причиной неудач в прошлом. Важно, чтобы те программы, которые были реализованы в регионах, не были профанацией в части финансирования из федерального бюджета», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Кузнецова.

Она отметила и задачу пилотного демографического проекта, заключающуюся в повышении коэффициента рождаемости.

Ранее исполняющая обязанности вице-премьера Татьяна Голикова заявляла, что в России будет снижаться число женщин репродуктивного возраста.

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#демография
#население
#семья
#россия
#правительство
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Россиян предупредили об угрозе взрыва шины авто на ходу
Автоэксперт Погуляев предупредил о риске взрыва шины авто на ходу
14 мая 2024, 18:23

Фото: iStock/Zigmunds Dizgalvis

Собственник и руководитель автосервиса Николай Погуляев заявил, что шина автомобиля может взорваться на ходу при деформированном протекторе.
«Серьёзная проблема – деформация шины по протектору. Это называют «грыжей», просто она локализована в другом месте. Тогда покрышку запрещается эксплуатировать, так как повреждается металобрекер – внутренняя деталь покрышки, расположенная между каркасом и протектором и предназначенная для смягчения ударных нагрузок», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Погуляев.

Он отметил, что шину с поврежденным протектором отремонтировать нельзя. Её можно лишь поменять на новую, утилизировав старую.

Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Петр Шкуматов заявлял, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.

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#шины
#автомобили
#безопасность
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«Фонтанка»: Могилу Евгения Пригожина залили бетоном
14 мая 2024, 18:18

Фото: iStock/dragana991

Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище залили бетоном, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, могилу петербургского бизнесмена готовят к преображению. Предположительно, на этом месте появится монумент.

«Фонтанка» напоминает, что 1 июня у Пригожина день рождения. Предпринимателю исполнилось бы 63 года. Вероятно, его новую могилу откроют именно к этой дате.

Около месяца назад в Краснодарском крае появился памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Вагнеру Уткину. Погибшие в авиакатастрофе изображены в полный рост.

Напомним, трагедия, унесшая жизнь Евгения Пригожина произошла 23 августа 2023 года. Бизнес-джет, на котором летел бизнесмен с командой, потерпел крушение, все его пассажиры погибли.

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#кладбище
#санкт-петербург
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В Орехово-Зуеве капитально отремонтируют железнодорожный техникум
14 мая 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт учебного корпуса и мастерских планируется провести в Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме имени В.И. Бондаренко, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить сами работы по капитальному ремонту, а также поставить всё необходимое оборудование для эксплуатации колледжа и благоустроить прилегающую территорию», — отмечается в сообщении.
Начальная цена лота составляет 655 миллионов 892 тысячи рублей. Заявки принимаются до 30 мая. Завершить капитальный ремонт планируется в будущем году.

Техникум расположен по адресу: город Орехово-Зуево, улица Коминтерна, дом №39.

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#капремонт
#торги
#комитет по конкуретной политике мо
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