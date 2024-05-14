«Не вышли из ситуации 90-х»: Кабанов назвал главную причину коррупции в России

Фото: iStock/Oksana Kalinina
Начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, вслед за замминистра обороны Тимуром Ивановым, арестовали по делу о взяточничестве. При обыске у него было найдено 100 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Иванов и Кузнецов находились на верхних эшелонах власти и пользовались достаточно серьёзным государственным доверием. Как только состоялся арест Иванова, сразу стало понятно, что за ним последуют и другие, рассказал в беседе с «Радио 1» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
По его словам, Минобороны всегда будет в зоне риска повышенного злоупотребления, поскольку совершается много дорогостоящих закупок, и всегда есть соблазн использовать выделенные средства в собственных интересах.
Говоря о дальнейшей борьбе с коррупцией, Кабанов отметил необходимость работы с рисками. Чтобы их убрать, нужно провести оценку всех серьёзных проектов, в которые вкладываются бюджетные средства. Также следует учитывать принцип обоснованности и целесообразности. Когда этот принцип будет работать и контролироваться, это позволит вернуться к высокому уровню борьбы с коррупцией, который в настоящее время утрачен.
Также Кабанов прокомментировал заявление кандидата на пост главы МВД РФ Владимира Колокольцева, который назвал одной из приоритетных задач ведомства борьбу с коррупцией, включая такую работу в собственных рядах.
Также специалист напомнил, что определённая система борьбы с коррупцией начала создаваться в годы работы начальника Управления президента России по вопросам противодействия коррупции (2013-2017) Олега Плохого. Он сделал мощнейший толчок для противодействия коррупции. В те годы регулярно возбуждались новые уголовные дела, увольнялись по утрате доверия крупные чиновники. Но потом эта работа начала постепенно сходить на нет и привела к тому, что сейчас крупные коррупционные скандалы носят точечный характер, что является большой проблемой, заключил Кабанов.
Читайте также:
Задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов: подробности, чем известен
Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова
Появились кадры особняка арестованного за взятку главного кадровика Минобороны
По его словам, Минобороны всегда будет в зоне риска повышенного злоупотребления, поскольку совершается много дорогостоящих закупок, и всегда есть соблазн использовать выделенные средства в собственных интересах.
Говоря о дальнейшей борьбе с коррупцией, Кабанов отметил необходимость работы с рисками. Чтобы их убрать, нужно провести оценку всех серьёзных проектов, в которые вкладываются бюджетные средства. Также следует учитывать принцип обоснованности и целесообразности. Когда этот принцип будет работать и контролироваться, это позволит вернуться к высокому уровню борьбы с коррупцией, который в настоящее время утрачен.
У арестованного главного кадровика Минобороны РФ нашли дачу за 200 млн руб
Также Кабанов прокомментировал заявление кандидата на пост главы МВД РФ Владимира Колокольцева, который назвал одной из приоритетных задач ведомства борьбу с коррупцией, включая такую работу в собственных рядах.
«Низкая заработная плата всегда является провокацией для сотрудников к получению взятки. Государство должно решить эту проблему, потому что люди, которые защищают страну, должны получать нормальные деньги и иметь социальные гарантии. Пока мы не вышли из ситуации 90-х годов, когда у нас сотрудники правоохранительных органов получают низкие зарплаты», – подчеркнул эксперт.При этом Кабанов подчеркнул, что множество сотрудников правоохранительных органов привлекаются к ответственности, но это не решает первопричину взяточничества, которая заключается именно в низких доходах. Однако повышение зарплат тоже не решит все проблемы, поскольку некоторые люди научились воровать больше. Но в общей массе такие меры всё же позволят прийти к положительным результатам.
Также специалист напомнил, что определённая система борьбы с коррупцией начала создаваться в годы работы начальника Управления президента России по вопросам противодействия коррупции (2013-2017) Олега Плохого. Он сделал мощнейший толчок для противодействия коррупции. В те годы регулярно возбуждались новые уголовные дела, увольнялись по утрате доверия крупные чиновники. Но потом эта работа начала постепенно сходить на нет и привела к тому, что сейчас крупные коррупционные скандалы носят точечный характер, что является большой проблемой, заключил Кабанов.
Читайте также:
Задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов: подробности, чем известен
Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова
Появились кадры особняка арестованного за взятку главного кадровика Минобороны
Анастасия Чинкова