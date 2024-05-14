Массовые проверки в Подмосковье выявили за две недели более 700 пьяных водителей

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции в ходе массовых проверок с 28 апреля по 12 мая выявили 713 водителей в состоянии опьянения. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Массовые проверки были организованы во всех городских округах региона. Автоинспекторы проверяли водителей не только на признаки опьянения, но и на соблюдение правил перевозки детей, других правил дорожного движения», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, 43 водителя-нарушителя были задержаны по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Им грозит возбуждение уголовного дела.
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Лора Луганская