Минздрав не допустит к работе выпускников-медиков без трех лет стажа в госклиниках
Министерство здравоохранения России представило обновленную версию законопроекта, касающегося трудоустройства выпускников медицинских и фармацевтических специальностей, обучавшихся на бюджетной основе. Согласно новому документу, выпускники не смогут работать в сфере здравоохранения без прохождения периодической аккредитации и наличия трехлетнего стажа работы в государственных медицинских учреждениях, сообщает «Коммерсант».
Согласно законопроекту, каждый специалист, получивший образование в области медицины или фармацевтики, будет обязан пройти аккредитацию, которая предполагает полноценную работу в государственных клиниках. В случае отказа от трудоустройства в госучреждениях выпускники не смогут получить разрешение на работу из-за отсутствия необходимой квалификации и рабочего опыта.
Кроме того, законопроект предлагает увеличить размер выплаты за обучение вдвое в случае отказа от работы в государственных клиниках. Минздрав объясняет эту меру тем, что текущий штраф является беспроцентным образовательным кредитом и не отражает реальных затрат на обучение.
Эти изменения направлены на улучшение качества медицинского обслуживания и обеспечение кадровой стабильности в государственных учреждениях здравоохранения.
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