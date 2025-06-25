Минздрав не допустит к работе выпускников-медиков без трех лет стажа в госклиниках

25 июня 2025, 08:31

В России хотят не допускать к работе выпускников-медиков без стажа в госклиниках

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Министерство здравоохранения России представило обновленную версию законопроекта, касающегося трудоустройства выпускников медицинских и фармацевтических специальностей, обучавшихся на бюджетной основе. Согласно новому документу, выпускники не смогут работать в сфере здравоохранения без прохождения периодической аккредитации и наличия трехлетнего стажа работы в государственных медицинских учреждениях, сообщает «Коммерсант».