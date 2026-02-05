Минздрав озвучил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медвузы
Минздрав России утвердил минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные медицинские вузы в 2026 году. Это следует из документа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно приказу, абитуриентам Первого МГМУ имени И.М. Сеченова на направления «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» нужно набрать не менее 55 баллов по русскому языку, биологии и химии. Для поступления в РНИМУ имени Н.И. Пирогова на программу «Медицинская биохимия» установили порог в 50 баллов по русскому языку, биологии, математике и химии.
На направление «Фармация» требуется минимум 50 баллов по русскому языку, биологии и химии. Минимальные значения определили также для ряда региональных медицинских университетов, находящихся в ведении Минздрава РФ.
Имеются в виду Казанский ГМУ, Дальневосточный ГМУ, Воронежский ГМУ имени Н.Н. Бурденко и другие.
