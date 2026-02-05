Минздрав озвучил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медвузы

05 февраля 2026, 21:45

Минздрав озвучил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в мединституты

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Минздрав России утвердил минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные медицинские вузы в 2026 году. Это следует из документа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.