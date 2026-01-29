В ГД раскритиковали систему бакалавриата призвали отменить ЕГЭ

29 января 2026, 23:46

Депутат Гусев: система бакалавриата себя не оправдала, далее надо отменять ЕГЭ

Фото: iStock/kasto80

Система бакалавриата оказалась неэффективной, а следующим шагом для повышения уровня образования в России должна стать отмена ЕГЭ. Так считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев.





Напомним, в 2026 году высшие учебные заведения перейдут на новую систему. Бакалавриат и магистратуру заменят базовым и специализированным образованием.



По словам Гусева, главная проблема бакалавриата заключается в том, что студенты приходят в вуз без должных знаний после ЕГЭ, а после учатся четыре года без необходимой базы.





«Конечно, система бакалавриата себя не оправдала. Это очень правильный шаг, а следующим шагом надо отменять ЕГЭ, потому что в этом причина в том числе падающего уровня образования в России», — заявил Гусев в разговоре с Life.ru.