В ГД раскритиковали систему бакалавриата призвали отменить ЕГЭ
Депутат Гусев: система бакалавриата себя не оправдала, далее надо отменять ЕГЭ
Система бакалавриата оказалась неэффективной, а следующим шагом для повышения уровня образования в России должна стать отмена ЕГЭ. Так считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
Напомним, в 2026 году высшие учебные заведения перейдут на новую систему. Бакалавриат и магистратуру заменят базовым и специализированным образованием.
По словам Гусева, главная проблема бакалавриата заключается в том, что студенты приходят в вуз без должных знаний после ЕГЭ, а после учатся четыре года без необходимой базы.
«Конечно, система бакалавриата себя не оправдала. Это очень правильный шаг, а следующим шагом надо отменять ЕГЭ, потому что в этом причина в том числе падающего уровня образования в России», — заявил Гусев в разговоре с Life.ru.
Он добавил, что при преподавании лично видел, как студенты-бакалавры к последнему курсу не обладали знаниями, которыми могли похвастаться студенты советских времён. Так, Гусев уверен, что именно бакалавриат и ЕГЭ стали главными причинами падения качества образования в России.