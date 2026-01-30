«Школьники не станут умнее»: преподаватель оценила возможный запрет готовых решений ЕГЭ

30 января 2026, 15:59

Преподаватель Лебедева: запрет на «готовые задания» не сделает школьников умнее

Запрет материалов, в которых содержатся готовые задания к контрольным работам, ЕГЭ, ОГЭ, а также к олимпиадам, не сделает российских школьников умнее. Такое мнение выразила эксперт Центра развития гуманитарных технологий «НОВАЯ ЭРА», кандидат политических наук и преподаватель РАНХиГС Екатерина Лебедева.





По словам эксперта, идея защитить экзамены и авторские права является своевременной и может улучшить образовательный процесс, а также реально включить учеников в учебу. Она напомнила, что сборники ГДЗ существуют с 1990-х годов. Однако школьники ими пользуются не только ради списывания, но и ради самопроверки.





«В "олимпиадном мире" публикация в открытых источниках видео- и текстовых разборов заданий является важной частью образовательной культуры. Возможность посмотреть в открытых бесплатных источниках разные подходы к решению задания, чтобы углубить свою подготовку, очень важна. Запретить их вообще — значит лишить систему обратной связи и развития», — пояснила Лебедева в разговоре с RuNews24.ru.

«После введения запретов на "готовые задания" школьники не станут умнее, квалифицированнее, активнее, трудоспособнее, профессиональнее, просто окажутся в состоянии пребывания еще большем стрессе и социальном неравенстве», — заключила Лебедева.