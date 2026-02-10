Минздрав планирует изменить порядок выдачи больничных
Минздрав РФ планирует изменить порядок выдачи листков нетрудоспособности, вопрос продления больничного часто болеющим россиянам могут начать обсуждать на врачебной комиссии. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.
Уточняется, что нововведения не затронут ситуации, когда листки нетрудоспособности выдаются для ухода за больным родственником, в период беременности, а также при лечении социально значимых болезней и заболеваний, требующих заместительной почечной терапии.
В июне прошлого года аналогичный проект приказа министерства был обнародован. На текущий момент в него внесли правки юридического и технического характера.
