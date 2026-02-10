В Роскомнадзоре подтвердили ограничения против Telegram
Роскомнадзор подтвердил введение ограничений против Telegram из-за неисполнения мессенджером российского законодательства.
Напомним, 10 февраля появилась информация о блокировке работы Telegram со стороны Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что мессенджер не только не исполняет законодательство РФ, но и не защищает персональные данные, а также не вводит реальные меры, которые могли бы бороться с мошенничеством.
«По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — заявили RT в Роскомнадзоре.
Кроме замедления, мессенджер рискует получить штрафы на сумму 64 миллиона рублей по восьми административным протоколам. Ведомство продолжит давление на платформу, пока ее руководство не начнет исполнять требования закона.