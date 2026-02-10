В Роскомнадзоре подтвердили ограничения против Telegram

10 февраля 2026, 16:25

Фото: iStock/Claudia Nass

Роскомнадзор подтвердил введение ограничений против Telegram из-за неисполнения мессенджером российского законодательства.





Напомним, 10 февраля появилась информация о блокировке работы Telegram со стороны Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что мессенджер не только не исполняет законодательство РФ, но и не защищает персональные данные, а также не вводит реальные меры, которые могли бы бороться с мошенничеством.





«По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — заявили RT в Роскомнадзоре.