В Роскомнадзоре подтвердили ограничения против Telegram

Фото: iStock/Claudia Nass

Роскомнадзор подтвердил введение ограничений против Telegram из-за неисполнения мессенджером российского законодательства.



Напомним, 10 февраля появилась информация о блокировке работы Telegram со стороны Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что мессенджер не только не исполняет законодательство РФ, но и не защищает персональные данные, а также не вводит реальные меры, которые могли бы бороться с мошенничеством.

«По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — заявили RT в Роскомнадзоре.

Кроме замедления, мессенджер рискует получить штрафы на сумму 64 миллиона рублей по восьми административным протоколам. Ведомство продолжит давление на платформу, пока ее руководство не начнет исполнять требования закона.
Элина Позднякова

