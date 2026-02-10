Стилист назвал прически, которые могут визуально прибавлять возраст женщинам старше 30 лет
Звездный стилист Густав Фуше из Лондона поделился советами для женщин старше 30 лет. Он отметил, что некоторые прически могут визуально добавлять возраст. В частности, рваная челка и слишком теплый блонд не подойдут многим дамам. Комментарий публикует Daily Mail.
Мужчина подчеркнул, что стоит обратить внимание на стиль актрисы Дженнифер Лоуренс. Она удачно сочетает светлые и темные оттенки, избегая крайностей. Длинная челка подчеркивает ее черты лица и создает гармоничный образ.
Для женщин старше 40 лет специалист рекомендовал стиль Риз Уизерспун. Актриса, известная по фильму «Блондинка в законе», всегда сохраняет натуральный цвет корней. Это помогает ей выглядеть великолепно в любом возрасте.
Ранее стилист Никита Карстен в беседе с «Радио 1» рассказал о ключевых трендах, которые уже формируют наше отношение к одежде. В центре внимания теперь качество, история и уместность.
Читайте также: