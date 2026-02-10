Стилист назвал прически, которые могут визуально прибавлять возраст женщинам старше 30 лет

10 февраля 2026, 15:07

Стилист Фуше: Женщинам старше 30 лет не стоит делать прически с рваной челкой

Фото: iStock/Olga Yastremska

Звездный стилист Густав Фуше из Лондона поделился советами для женщин старше 30 лет. Он отметил, что некоторые прически могут визуально добавлять возраст. В частности, рваная челка и слишком теплый блонд не подойдут многим дамам. Комментарий публикует Daily Mail.