Стилист назвал прически, которые могут визуально прибавлять возраст женщинам старше 30 лет

Стилист Фуше: Женщинам старше 30 лет не стоит делать прически с рваной челкой
Фото: iStock/Olga Yastremska

Звездный стилист Густав Фуше из Лондона поделился советами для женщин старше 30 лет. Он отметил, что некоторые прически могут визуально добавлять возраст. В частности, рваная челка и слишком теплый блонд не подойдут многим дамам. Комментарий публикует Daily Mail.



Мужчина подчеркнул, что стоит обратить внимание на стиль актрисы Дженнифер Лоуренс. Она удачно сочетает светлые и темные оттенки, избегая крайностей. Длинная челка подчеркивает ее черты лица и создает гармоничный образ.

Для женщин старше 40 лет специалист рекомендовал стиль Риз Уизерспун. Актриса, известная по фильму «Блондинка в законе», всегда сохраняет натуральный цвет корней. Это помогает ей выглядеть великолепно в любом возрасте.

Дарья Осипова

