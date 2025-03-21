Минздрав планирует к 2030 году снизить продолжительность больничных на 15%

Михаил Мурашко (Фото: kremlin.ru)
Показатель временной нетрудоспособности в России планируется к 2030 году снизить на 15%. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Об этом он сказал в своём выступлении на заседании коллегии Роспотребнадзора. По словам главы Минздрава, этот показатель будет внесён в новый национальный проект как один из атрибутов его реализации.
Он также добавил, что причиной 70% всех больничных листов в стране становятся инфекционные заболевания. Поэтому, указал министр, следует расширять систему мониторинга, сосредоточивая внимание на расследовании случаев заболеваемости и выявлении очагов инфекции, а также проводить вакцинирование и профилактику среди населения.
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«Выполнять данную задачу мы с вами будем совместными усилиями — снижать суммарную продолжительность временной нетрудоспособности у работающих лиц», — подчеркнул Мурашко.
Он также добавил, что причиной 70% всех больничных листов в стране становятся инфекционные заболевания. Поэтому, указал министр, следует расширять систему мониторинга, сосредоточивая внимание на расследовании случаев заболеваемости и выявлении очагов инфекции, а также проводить вакцинирование и профилактику среди населения.
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Александр Бойцов