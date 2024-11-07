Мурашко отметил важность съезда терапевтов Московской области

Михаил Мурашко(Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Восьмой съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» открылся в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, с приветственным словом от лица министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Альбертовича выступил заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, Дмитрий Батурин, передаёт корреспондент «Радио 1».
«От имени министерства здравоохранения Российской Федерации приветствую участников съезда. Я убеждён, что съезд пройдёт на высоком уровне, позволит участникам ознакомиться с новейшими разработками и повысить свои профессиональные знания. А результаты работы съезда найдут отражение в предложениях по совершенствованию нашей общей работы в сфере здравоохранения», — говорится в заявлении министра.Приветствие участникам передал и председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
«Приветствую организаторов, участников и гостей съезда. Съезд проводится не в первый раз, и это говорит о его важности и востребованности как площадки для рассмотрения актуальных вопросов современной медицины, технологий здравоохранения, инновационных стратегий терапии на современном этапе», — написал Бадма Башанкаев.Он добавил, что значимость съезда также подчёркивает то, что в нём участвуют не только подмосковные врачи, но и работники здравоохранения из 15 стран ближайшего и дальнего зарубежья.
VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» будет проходить 7-8 ноября, его тематика охватывает вопросы диагностики и терапии самого широкого круга заболеваний.
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