Володин подверг резкой критике главу Минздрава Мурашко

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин раскритиковал главу министерства здравоохранения России Михаила Мурашко. Это произошло во время правительственного часа, на котором федеральные министры отвечают на вопросы депутатов нижней палаты парламента.
О случившемся рассказал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Предметом критики спикера в адрес Мурашко стало наличие в России изрядного количества непрофильных коммерческих вузов, в которых можно получить диплом медицинского работника.
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«Каково качество образования этих врачей? Достаточно ли оно?» — задался вопросом парламентарий, посчитавший замечание Володина в адрес главы Минздрава справедливым.05 февраля президентом России Путиным подписан закон об ограничении возможности дистанционной и электронной форм обучения для медиков и фармацевтов. Он ставит под запрет дистанционное обучение для получающих медицинское образование студентов, кроме случаев, определенных федеральными стандартами образования. Дополнительное профессиональное медицинское образование будет лицензироваться по видам программ.
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Александр Бойцов