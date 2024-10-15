Мурашко анонсировал полный переход на электронные медкарты в России в 2024 году

Фото: сайт Кремля
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что полный переход на электронные медицинские карты будет завершен в 2024 году.
В интервью РИА Новости он отметил, что на данный момент почти все медицинские учреждения уже используют электронные карты, однако в некоторых случаях все еще наблюдается дублирование данных на бумаге.
Министерство здравоохранения проводит системную работу по цифровой трансформации отрасли на протяжении нескольких лет. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», в рамках которого в регионах была создана необходимая базовая инфраструктура.
На сегодняшний день более 65 тысяч медицинских организаций внедрили информационные системы, что позволяет передавать сведения в электронном формате. В частности, 28 тысяч из них — это фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, Минздрав России установил единые требования к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, включая ведение интегрированной электронной медицинской карты.
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«К этому году полностью будет завершён. Уже почти все больницы используют, просто иногда дублируют на бумаге», — добавил Мурашко, отвечая на вопросы о сроках завершения перехода.
Министерство здравоохранения проводит системную работу по цифровой трансформации отрасли на протяжении нескольких лет. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», в рамках которого в регионах была создана необходимая базовая инфраструктура.
На сегодняшний день более 65 тысяч медицинских организаций внедрили информационные системы, что позволяет передавать сведения в электронном формате. В частности, 28 тысяч из них — это фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, Минздрав России установил единые требования к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, включая ведение интегрированной электронной медицинской карты.
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Елена Перлова