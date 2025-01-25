Минздрав Подмосковья и Росздравнадзор обсудили обеспечение жителей льготными лекарствами

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения МО
Сотрудники министерств здравоохранения Московской области и специалисты Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) обсудили вопросы обеспечения жителей региона льготными лекарственными препаратами.
Совещание прошло сегодня, 25 января. Его провели заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин совместно с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой. Во встрече приняли участие главные врачи медицинских учреждений Подмосковья. Обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения граждан льготными лекарствами.
Глава регионального Минздрава сообщил, что в Московской области льготные препараты получают около полумиллиона человек. В 2025 году на закупку лекарственных препаратов будет направлено порядка 31 миллиарда рублей.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения МО
В настоящее время в Московской области реализуется пилотный проект по телефонному информированию пациентов, у которых заканчивается срок действия рецепта на льготные препараты. Робот Светлана самостоятельно обзванивает пациентов, напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и записывает их на телемедицинские консультации с врачами.
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Глава регионального Минздрава сообщил, что в Московской области льготные препараты получают около полумиллиона человек. В 2025 году на закупку лекарственных препаратов будет направлено порядка 31 миллиарда рублей.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения МО
«Главная наша задача — чтобы все механизмы четко работали и пациенты полностью обеспечивались необходимыми препаратами. Для этого мы еще раз собрались с коллегами и обсудили каждый этап начиная от формирования заявки на закупку до момента выдачи пациенту препарата», — подчеркнул Максим Забелин.В ходе встреч был затронуты вопросы правильности ведения регистра федеральных льготников. Также была отмечена важность четкого формирования потребности закупок, а также контроля за своевременным обеспечения препаратами льготников региона со стороны подмосковного Минздрава.
В настоящее время в Московской области реализуется пилотный проект по телефонному информированию пациентов, у которых заканчивается срок действия рецепта на льготные препараты. Робот Светлана самостоятельно обзванивает пациентов, напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и записывает их на телемедицинские консультации с врачами.
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Александр Бойцов