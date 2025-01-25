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Минздрав Подмосковья и Росздравнадзор обсудили обеспечение жителей льготными лекарствами

В Подмосковье обсудили вопросы обеспечения жителей региона льготными лекарствами
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения МО

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения МО

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Сотрудники министерств здравоохранения Московской области и специалисты Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) обсудили вопросы обеспечения жителей региона льготными лекарственными препаратами.
Совещание прошло сегодня, 25 января. Его провели заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин совместно с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой. Во встрече приняли участие главные врачи медицинских учреждений Подмосковья. Обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения граждан льготными лекарствами.

Глава регионального Минздрава сообщил, что в Московской области льготные препараты получают около полумиллиона человек. В 2025 году на закупку лекарственных препаратов будет направлено порядка 31 миллиарда рублей.



Фото: пресс-служба министерства здравоохранения МО

«Главная наша задача — чтобы все механизмы четко работали и пациенты полностью обеспечивались необходимыми препаратами. Для этого мы еще раз собрались с коллегами и обсудили каждый этап начиная от формирования заявки на закупку до момента выдачи пациенту препарата», — подчеркнул Максим Забелин.

В ходе встреч был затронуты вопросы правильности ведения регистра федеральных льготников. Также была отмечена важность четкого формирования потребности закупок, а также контроля за своевременным обеспечения препаратами льготников региона со стороны подмосковного Минздрава.

В настоящее время в Московской области реализуется пилотный проект по телефонному информированию пациентов, у которых заканчивается срок действия рецепта на льготные препараты. Робот Светлана самостоятельно обзванивает пациентов, напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и записывает их на телемедицинские консультации с врачами.

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#подмосковье
Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил учащихся МГИМО-МЕД с Днём студента
25 января 2025, 17:01

Фото: Константин Семенец

Одна из только зарождающихся традиций молодого вуза МГИМО-МЕД — отмечать Татьянин день, День студента на свежем воздухе. В этом году будущие медики собрались в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, куда их приехал поздравить губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Вуз начал вести обучение с 2022 года. Идея его создания принадлежит Марку Курцеру — замечательному и внимательному врачу и человеку, который всю жизнь посвятил тому, чтобы лечить, спасать взрослых и детей, напомнил глава региона.

«Я рад, что сегодня он здесь, в кругу студентов, которые собрались в самом спортивном парке нашего Подмосковья. Ребята, желаю, чтобы все самые смелые мечты вы реализовали, чтобы ваше студенческое братство запомнилось на долгие годы. Сегодня в вашем лице я хочу поздравить всех студентов. Очень важно, чтобы в жизни были наставники, как например в вашем случае опытные врачи», — сказал Андрей Воробьёв, обращаясь к студентам.

Фото: Константин Семенец

Губернатор также тепло поблагодарил ведущие вузы страны, партнёрством с которыми и университет, и регион очень дорожат. Среди них МГУ, и Бауманка, и Физтех, и МГИМО, и Высшая школа экономики. Все они охотно сотрудничают с флагманскими школаами Подмосковья, отметил ​Андрей Воробьёв.

Доктор медицинских наук, академик РАН, основатель и генеральный директор Группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер является ректором МГИМО-МЕД. В состав руководства вуза входят также опытные врачи-практики и организаторы медицинского образования.

В обучении используется самая современная программа. Большое внимание уделяется языковой подготовке. Это делается для того, чтобы начинающие врачи могли изучать различные дисциплины с использованием передовых зарубежных источников, обращаться к опыту ведущих иностранных экспертов.

В ответной речи Марк Курцер поблагодарил губернатора за помощь, оказанную при открытии университета, за то, что этот проект смог быть реализован на базе МГИМО. Он также выразил благодарность ректору МГИМО Анатолию Торкунову за поддержку, радушие и внимание.

Фото: Константин Семенец

Сейчас в университете образование получают 90 студентов по специальности «Лечебное дело» и 51 ординатор по программам «Акушерство и гинекология», «Онкология», «Хирургия», «Терапия». С этого года добавится новое направление — «Анестезиология и реаниматология».

Среди друзей вуза — популярный актёр театра и кино Александр Петров. Он также приехал поздравить ребят, рассказал о своём студенческом прошлом, поделился некоторыми советами и даже приметами.

«Помню, как только поступил в театральный институт, один из выпускников подошёл и сказал: "Вон видишь висят портреты великих? У тебя все будет хорошо, если каждое утро будешь приходить и с каждым из них по очереди здороваться". Я поверил, ежедневно подходил к портретам и говорил: "Здравствуйте, как у вас дела?". И, действительно, все сложилось хорошо — не обманул получается выпускник», — рассказал артист.

Фото: Константин Семенец

Александр Петров пожелал ребятам ценить студенческое время и прежде всего учиться.

«Я понимал, что это для меня самое важное и даже, когда не хочется идти на пару - надо. А кайфовать будешь потом, когда закончишь вуз. Мне кажется, вот такая схема должна быть в головах студентов», — поделился актёр собственным опытом.

Поздравил ребят и участник специальной военной операции Иван. Он поблагодарил студентов за то, что они выбрали правильную и нужную профессию.

«Врачи спасают жизни на фронте, также в мирное время проводят реабилитацию. Я получил ранение и знаю не понаслышке, как важна медицинская помощь. В Подмосковье специалисты очень высококвалифицированные. Желаю студентам никогда не останавливаться на достигнутом и всегда повышать свой уровень и профессионализм», — сказал герой будущим медикам.

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#подмосковье
#андрей воробьёв
#врачи
#вуз
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#образование
#мгимо
#обучение
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«И пришёл "Паук"»: В семи регионах России ожидаются массовые увольнения электриков
Дрон по обслуживанию электросетей оставит электриков без работы
25 января 2025, 16:24

Фото: istockphoto/kelvn

В семи российских регионах ожидаются массовые сокращения штатов среди электриков. Причина — внедрение автоматизированного дрона по обслуживанию электросетей.
Этот аппарат способен за день выполнить работу трёх-пяти бригад, сообщает телеграм-канал Mash. Речь идёт о новой «шайтан-машине» под названием «Паук». Этот беспилотник умеет сбивать снег и лёд с проводов, наносить зимой антигололёдные составы, после которых наледь не образуется в течение трёх-четырёх месяцев, а летом — жидкость от коррозии проводов. А ещё дрон способен автономно работать при температуре минус 35 градусов и за день проходить 10-12 километров линий электропередачи.

«Пауки» отработали уже в семи северных регионах РФ, а сейчас трудятся в горном районе Пермского края на линиях Чусовских электрических сетей — сбрасывают изморозь и наносят антигололёд. Дальше по маршруту — объекты Салехарда и возвращение в Пермский край. География применения дронов будет только расширяться.

К настоящему моменту выпущено 20 «Пауков», в производстве ещё семь. Один аппарат может заменить от трёх до пяти бригад, в каждой из которых по три человека. По словам разработчиков, сейчас дроны на 80% состоят из отечественных деталей, в планах — довести этот показатель до 95%. Из импортного оборудования останутся только видеокамеры.

Дрон способен садиться на фазные провода под напряжением и 35 кВ, и 110 кВ, и 220 кВ. Платформа поставляется в Саудовскую Аравию, Индию, ведутся переговоры об экспорте с Узбекистаном, Казахстаном и ОАЭ.

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#дроны
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В России будут тестировать будущих родителей на генетические риски
25 января 2025, 15:47

Фото: iStock/AnnaStills

Российские власти намерены внедрить генетическое тестирование для будущих родителей для оценки рисков наследственных заболеваний у ребёнка. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
В документе говорится о поручении представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в рамках разработки и применения программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей для выявления риска возникновения заболеваний, включая орфанные.

Отмечается, что такая задача поставлена перед федеральным правительством и региональными властями. Глава государства ждёт предложений по данному вопросу до 15 мая этого года.

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#медицина
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#поручение
#родители
#беременность
#дети
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В России поддержали инициативу поднять декретные пособия студенткам в 10 раз
Омбудсмен РТ Волынец поддержала увеличение декретных пособий студенткам в 10 раз
25 января 2025, 14:55

Фото: iStock/SewcreamStudio

Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец поддержала инициативу Минтруда России увеличить размер декретных пособий студенткам в 10 раз. Об этом она заявила в беседе с «Татар-информом».
«Более того, благодарна депутату Госдумы Ярославу Нилову, который поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка в РТ о повышении стипендий студентам-очникам. По нашему предложению размер минимальной стипендии должен быть не менее одного МРОТ, а прожиточный минимум в России с марта 2025 года будет составлять 23 тысяч рублей», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.
Волынец добавила, что в Министерстве труда также поддержали ее прошлогоднюю инициативу о включении в пенсионный стаж всего периода по уходу за детьми, когда сейчас учитывается лишь декрет за трех детей, а за последующих — нет.
«Это сказывалось на размере пенсии, поскольку стаж был маленький и прерывался. Теперь все периоды ухода за ребенком будут включаться в пенсионный стаж матери. Если студентки будут знать об этом, это поспособствует раннему замужеству и рождению детей», — подчеркнула детский омбудсмен республики.
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#ребёнок
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#прожиточный минимум
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Студентов с детьми предлагают переводить с платного обучения на бесплатное
Омбудсмен РТ Волынец: студентов с детьми нужно переводить на бесплатное обучение
25 января 2025, 14:35

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец предложила создавать общежития семейного типа и переводить студентов с детьми с платного обучения на бесплатное за счет дополнительных мест. Об этом уполномоченный по правам ребенка в республике заявила в беседе с «Татар-информом».
«Данная норма сейчас есть в законе, но есть условие — если имеются бюджетные места. Бюджетных мест, естественно, всегда нет, они всегда заняты. Необходимо для студентов, ставших родителями, выделять дополнительные бюджетные места», — пояснила она.
Волынец добавила, что также следует создавать специальные комнаты для присмотра за детьми в университетах, так как многие студентки не решаются рожать ребенка из-за того, что не смогут продолжить учиться.

К тому же, по ее мнению, созданию семей среди студентов поможет повышение пособий.

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#подмосковье
#ребёнок
#жильё
#норма
#сертификат
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Студенты предпочитают арендовать квартиры в новостройках несмотря на траты
25 января 2025, 13:23

Фото: iStock/yavorskiy

Студенты поколения Z предпочитают арендовать квартиры на время учебы в новостройках несмотря на завышенные траты. Об этом сообщает сервис Яндекс Аренда. При этом отмечается, что аренда жилья в новых ЖК часто превышает по стоимости старый жилой фонд в полтора или даже два раза.
«Современные проекты для аренды готовы рассмотреть больше половины опрошенных. Только 11% представителей поколения Z отмечают, что хотели арендовать жилье в «брежневке». Каждый десятый мог бы рассмотреть «хрущевку», менее 10% респондентов-зумеров — «сталинку», — поделились аналитики сервиса в беседе с «Газетой.Ru».
Вместе с тем эксперты «Работы.ру» и «Подработки» составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий для студентов. Как сообщает RT, ознакомившийся с результатами исследования, первое место в Санкт-Петербурге заняла позиция курьера с зарплатой до 216 тысяч рублей, в Москве — специалист онлайн-поддержки с доходом до 120 тысяч рубле, в Казани — менеджер по продажам с зарплатой до 100 тысяч рублей, а в Воронеже — преподаватель русского как иностранного с окладом до 63 тысяч.

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Опрос: 20% россиян считают студенчество важным периодом взросления и становления
25 января 2025, 12:53

Фото: istockphoto/fpphotobank

Как минимум 20% россиян считают, что их студенчество было важным периодом взросления и становления личности. К соответствующим выводам пришло исследование сервиса «Купер» и медиахолдинга Rambler&Co. Вместе с тем треть опрошенных, как отмечается, называют этот период свободным и беззаботным.
«Каждый пятый россиянин (20%) назвал студенчество важным периодом взросления и становления личности. При этом почти половина (43%) участников опроса отмечают, что во время обучения научились выходить из сложных ситуаций, стали более ответственными и думали о новых возможностях и перспективах», — пишет RT, ознакомившийся с исследованием.
При этом в рамках исследования компании «Где мои дети» выяснилось, что почти половина петербургских учеников испытывают стресс из-за возвращения к учебе после новогодних каникул. Как отметила специалист по социально-значимым проектам организации Светлана Михайлова, многие дети воспринимают каникулы как время для отдыха от школьных забот. В беседе с «Петербургским дневником» эксперт пояснила, что ключевую роль в помощи детям.
«Например, стоит полностью отключаться от учебы в выходные, наслаждаться семейными комедиями или просто проводить время вместе. Качественный отдых снижает стресс как у родителей, так и у детей. Если тревога не проходит, нужно не стесняться обращаться за профессиональной помощью», — рассказала Михайлова.
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#стресс
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Вступил в силу закон, ужесточающий правила получения мигрантами РВП и ВНЖ
25 января 2025, 12:28

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

С 25 января вступил в силу закон, ужесточающий правила получения мигрантами разрешения на временное проживания и вида на жительство.
Как разъяснил телеграм-канал Readovka, теперь приезжим будет сложнее легализовать свое пребывание на территории России за счет фиктивных браков и признания отцовства. Для получения разрешения на временное проживание вне квоты брак иностранца с гражданином России должен длиться не менее трех лет или у пары должен быть общий ребенок. Новый закон дает возможность аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство при расторжении или признания недействительным брака или лишения родительских прав иностранного гражданина.

Мигранты могут получить вид на жительство в упрощенном порядке, если в браке с гражданином страны появился ребенок. Если же такой союз признается недействительным, миграционный статус может быть изменен, даже если решение принято до 25 января 2025 года.

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Замена паспорта в 2025: когда и как менять, стоимость госпошлины
25 января 2025, 12:22

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Паспорт является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации. Он служит для подтверждения гражданства и идентификации личности в различных ситуациях.
В документе удостоверяющем личность вся информация должна быть актуальной и соответствовать действительности. О том, когда и как осуществить замену паспорта читайте в материале «Радио 1».

Когда нужно менять паспорт в 2025 году


Изменение личных данных — смена фамилии, имени или отчества (например, после брака).

Утеря или кража — если паспорт был утерян или украден, его необходимо заменить.

Повреждение паспорта — если паспорт стал непригоден для использования (например, поврежден, испачкан или потерял свою читабельность).

Достижение возраста — в 14 лет граждане Российской Федерации получают паспорт. В последующем документ подлежит замене по достижению гражданином 20 и 45 лет.

Закончилось место для штампов — в случае если записи о месте жительства или браках больше некуда ставить, паспорт подлежит замене. В новый документ не будет внесена информация о предыдущих местах регистрации и расторгнутых браках.


Где и как менять паспорт в 2025 году


Фото: iStock/AnnaStills

МФЦ — для замены паспорта можно обратится в ближайшее отделение многофункционального центра «Мои документы» со всеми требуемыми документами. Как правило, заявление заполняется сотрудниками центра на компьютере.

МВД — если вы потеряли или у вас украли паспорт, то следует обратиться в местное подразделение по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Портал «Госуслуг» — для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале. Откройте страницу услуги или введите в строке поиска «Замена паспорта», выберите причину замены и укажите место, где вам удобнее получить новый документ.

Чтобы получить паспорт, необходимо внести платёж в виде государственной пошлины, который взимается службой по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Размеры госпошлины: при утрате, краже, порче паспорта составит 1 500 рублей, во всех остальных случаях — 300 рублей.

Какие документы нужны для замены паспорта


Чтобы получить новый паспорт, вам нужно предоставить:

  • Заявление, оформленное по образцу, утверждённому Министерством внутренних дел Российской Федерации. При необходимости можно распечатать его заранее и заполнить дома;
  • Старый паспорт;
  • Две личные фотографии размером 35 х 45 мм;
  • Документы, которые служат основанием для замены паспорта: свидетельство о регистрации или расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смене имени и справка из загса об изменении записи акта гражданского состояния;
  • Документы, подтверждающие воинский учёт, свидетельство о браке или его расторжении, свидетельства о рождении детей, а также заграничный паспорт;
  • Документ, который будет свидетельствовать об уплате государственной пошлины.


Как оплатить госпошлину за замену паспорта


Фото: iStock/yuliasverdlova

Информацию о размере государственной пошлины и необходимые реквизиты для её оплаты можно найти на сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Для получения квитанции на оплату госпошлины за выдачу или замену паспорта необходимо обратиться в центр государственных услуг «Мои документы», в который вы планируете прийти. Оплатить госпошлину можно в любом банке.


В случае если вы решите подать заявление на замену паспорта через интернет, вы можете оплатить государственную пошлину на портале государственных услуг Российской Федерации. После подачи заявления вам будет выставлен счёт в личном кабинете.


При подаче документов можно предоставить квитанцию об оплате государственной пошлины, но это не является обязательным требованием.

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Сроки замены паспорта


В течение пяти рабочих дней после того, как заявление на оформление паспорта будет принято, территориальное подразделение МВД России должно подготовить паспорт. В случае если вы подаёте документы через центры госуслуг «Мои документы», то срок получения документа может быть немного больше. Это связано с тем, что требуется время на передачу заявления и других документов из центров госуслуг в территориальное подразделение МВД.


Если вы подаёте документы через портал госуслуг, то срок рассмотрения заявления начинается с момента его приёма. Об этом вы узнаете по уведомлению, которое придёт на портал.

Как поменять паспорт через госуслуги


Фото: iStock/Chagin


Откройте услугу получения паспорта гражданина Российской Федерации, нажав на кнопку «Начать». После необходимо выбрать причину, по которой вам необходимо заменить паспорт, и заполнить электронное заявление. Далее выбрать удобное для вас подразделение МВД и время приёма.

После отправления заявления, необходимо дождаться, пока его проверят и выставят начисление для оплаты в вашем личном кабинете и оплатить госпошлину.
По завершении внесения оплаты ожидайте приглашения в ведомство и представьте оригиналы документов. Затем посетите выбранное отделение МВД, где вам будет выдан готовый паспорт.

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Какие отметки ставят в новом паспорте


В новом паспорте могут быть указаны как обязательные, так и необязательные отметки.

Обязательные отметки:

• информация о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учёта;

• данные об отношении к воинской обязанности.

Необязательные отметки, которые могут быть добавлены по желанию гражданина:

• информация о регистрации и расторжении брака;

• данные о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14 лет);

• сведения о ранее выданных паспортах;

• информация о действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами страны;

• группа крови и резус-фактор (вносятся медицинскими организациями);

• идентификационный номер налогоплательщика (вносится налоговыми органами).

Граждане не имеют права самостоятельно вносить изменения, отметки и записи в паспорт, так как это приведёт к его недействительности.

В каких случаях могут отказать в замене паспорта


Фото: iStock/AnnaStills

Возможные причины отказа:
  • Нет гражданства РФ
  • Не исполнилось 14, 20 или 45 лет
  • Недостаточно документов
  • Нельзя установить личность
  • Предоставлены недостоверные сведения
  • Нет фото или оно не соответствует требованиям
  • Не оплачена госпошлина
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Что делать после замены паспорта


После получения нового паспорта требуется также обновить ряд других документов. Обычно это связано с изменением имени, фамилии или даты рождения. В результате необходимо обновить персональные данные в следующих документах:

Водительском удостоверении — для этого необходимо подать заявление с данными нового паспорта на портале «Госуслуги» или в отделении ГИБДД;
Военном билете — нужно подать заявление в военкомат;загранпаспорте — сделать это можно на портале «Госуслуги» или в паспортном столе в МВД;
ПТС, если владеете автомобилем — необходимо обратиться в подразделение ГИБДД;
Справке об инвалидности — для этого надо подать заявление в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по месту жительства.

Также следует проинформировать:
- работодателя, чтобы кадровая служба смогла внести изменения в трудовой договор и внутренние документы компании;
- банк во избежание блокировки карт при проверке их держателей;
- учебное заведение — студент обязан предоставить данные нового паспорта для изменения данных в информационной системе вуза;СФР для внесения коррективов в базу данных персонифицированного учета.
Кроме того, имеет смысл обновить данные на портале «Госуслуги». Автоматически актуальная информация на портал не погрузится.

Какие документы не нужно менять

ИНН — можно получить в новом бумажном виде, например, при смене фамилии. При этом сам номер останется прежним;
СНИЛС — как и в ситуации с ИНН, номер этого документа останется прежним;
трудовая книжка — в ней лишь придется указать, например, новую фамилию на основании соответствующего заявления или свидетельства о браке;
документы об образовании;
документы на недвижимость.

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