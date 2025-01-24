В подмосковных школах паллиативного пациента прошли обучение более 500 человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 500 человек прошли обучение в 36 школах паллиативного пациента в Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«На занятиях в этих школах объясняют, как создать дома комфортные условия для паллиативного пациента. Всего в прошлом голу в 36 наших школах обучение прошли 522 человека. А с начала 2025 года — уже 50 человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Обучение в школах паллиативного пациента бесплатное, занятия проводят врачи, психологи специалисты смежных сфер. Предварительная запись на уроки не нужна. Узнать адреса, график и темы занятий можно на областном портале паллиативной помощи, а также на сайтах подмосковных больниц.
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Лев Каштанов