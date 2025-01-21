В больницах Московской области запустили в работу ещё два рентген-аппарата

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Новые рентген-аппараты начали работ в филиале №2 Балашихинской больницы и отделении противотуберкулёзного диспансера Ногинской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Залог успешного лечения, прежде всего, в точной и качественной диагностике. В январе заработали новые цифровые маммографы в Дмитровской и Орехово-Зуевской больницах. В Балашихинской и Ногинской больницах установлены новые рентген-аппараты вместо уже не отвечавших современным требованиям. Всего на закупку нового оборудования было направлено около 60 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как отметили в министерстве, оборудование было закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
Направление на исследование выдаёт лечащий врач. Записаться на приём можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или позвонить по телефону 122.
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Лора Луганская