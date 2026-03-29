Минздрав поставил точку в спорах с продажей пива на стадионах в России
Министерство здравоохранения России воспрепятствовало рассмотрению законопроекта о возможном возвращении продажи пива на стадионах. Об этом в интервью изданию «Спорт‑Экспресс» сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
По словам парламентария, ведомство фактически заблокировало принятие соответствующего закона. В обозримой перспективе шансов на возвращение спиртного на спортивные арены нет.
В Минздраве аргументируют свою позицию тем, что продажа пива на стадионах способствует «алкоголизации» общества. Главная цель болельщиков при посещении матчей — поддержка любимой команды, а не употребление спиртных напитков, добавили в ведомстве.
