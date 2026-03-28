В Петербурге сообщили о сварке первого кузова автомобиля Jeland
В Санкт-Петербурге на производственной площадке в Шушарах завершили сварку первого кузова нового отечественного автомобиля бренда Jeland. Как сообщили в городской администрации, в окрасочном цехе сейчас активно проходят пусконаладочные работы.
Завод ранее принадлежавший General Motors и перешедший под управление АГР в начале 2024 года, вышел на финальную стадию перед стартом серийного выпуска автомобилей под новой российской маркой. Чиновники отметили, что за последние восемь месяцев на предприятии провели масштабную модернизацию — на площадку доставили около 600 контейнеров с новым оборудованием, построили тестовый трек, отремонтировали подъездные пути и благоустроили прилегающую территорию.
В пресс-службе уточнили, что сварочный цех фактически возвели с нуля, оснастив его 120 промышленными роботами и современными системами контроля качества. Проектная мощность завода составит до 100 тысяч автомобилей в год.
Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что город продолжает укреплять статус одного из ведущих центров российского автопрома. По его словам, запуск производства Jeland станет важным этапом на пути к технологической независимости страны и обеспечит новые рабочие места для петербуржцев.
