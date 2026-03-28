В ЛДПР предложили ввести ответственность за навязчивое преследование
Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступил с инициативой закрепить в правовом поле термин «навязчивое преследование» и установить за него административную ответственность.
Как пишет RT, по словам политика, с таким явлением сегодня сталкивается всё больше россиян, причем угрозы могут исходить как от незнакомцев, так и от бывших партнеров или знакомых. Парламентарий подчеркнул, что подобные действия наносят серьезный урон психике жертв, вызывая панические атаки, депрессию и хронический страх, даже если речь не идет о физическом насилии.
Слуцкий отметил, что в отсутствие законодательной базы подобные обращения часто остаются без должного реагирования со стороны правоохранительных органов. Ситуация зачастую разрешается лишь тогда, когда преследователь теряет интерес, либо жертва сменила место жительства.
В связи с этим ЛДПР направит письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разъяснить действующие механизмы поддержки пострадавших. В партии считают, что принятие предложенных мер позволит создать правовую основу для привлечения к ответственности преследователей даже в тех случаях, когда их действия формально не подпадают под другие составы правонарушений.
