Минздрав предложил дополнить список наркотических средств

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Минздрав России предложил внести «Тапентадол» в перечень наркотических веществ. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке уточняется, что документ разработан с целью изменения мер государственного контроля медикамента «Тапентадол».
Это лекарство применяют для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, оно относится к группе опиоидных анальгетиков со смешанным механизмом действия.
Помимо этого, предлагается установить государственную квоту на производство, хранение, ввоз и вывоз «Тапентадола» в размере 1 100 000 граммов.
Все пациенты, которые принимают препараты-агонисты мю-опиоидных рецепторов, должны строго наблюдаться для предотвращения злоупотребления и зависимости. Если доза снижается или прием внезапно прекращается, есть высокий риск возникновения тяжелых нарушений.
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Это лекарство применяют для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, оно относится к группе опиоидных анальгетиков со смешанным механизмом действия.
Помимо этого, предлагается установить государственную квоту на производство, хранение, ввоз и вывоз «Тапентадола» в размере 1 100 000 граммов.
Все пациенты, которые принимают препараты-агонисты мю-опиоидных рецепторов, должны строго наблюдаться для предотвращения злоупотребления и зависимости. Если доза снижается или прием внезапно прекращается, есть высокий риск возникновения тяжелых нарушений.
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Алина Юрчак