В США пригрозили МУС санкциями в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху

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Американский сенатор Линдси Грэм* пообещал Международному уголовному суду ввести санкции после запроса ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Об этом сообщает The Hill. По словам сенатора, это возмутительное решение — настоящая пощечина независимой судебной системе Израиля, которая славится своей независимостью. Он добавил, что будет лихорадочно работать с коллегами в Конгрессе США, чтобы ввести осуждающие санкции против МУС.
В понедельник прокурор МУС в Гааге Карим Хан запросил выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта.
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*включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Алёна Самарева