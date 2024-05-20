Политолог Мирзаян раскрыл ещё одну причину визита Путина в Китай

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян высказал мнение о том, что визит президента России Владимира Путина в Китай не только продемонстрировал всему миру укрепление российско-китайских отношений несмотря ни на что.
Специалист предположил, что российский лидер мог поехать в Китай в том числе для решения банковского вопроса.
Он добавил, что освещение визита Путина в Китай западными СМИ с точки зрения подчинения России Китаю являются лишь наивными попытками объяснить собственные неудачи и внести раскол в наше общество по поводу КНР.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что поездка Путина в Китай – это перспектива на будущее.
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«Российско-китайские связи несмотря на западное давление укрепляются. Китай не собирается идти на поводу у США и продавливать Россию. Но, если господина Си не удалось продавить, то китайские банки получилось. По всей видимости, визит Путина был связан, в том числе, с желанием эти проблемы решить», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мирзаян.
Он добавил, что освещение визита Путина в Китай западными СМИ с точки зрения подчинения России Китаю являются лишь наивными попытками объяснить собственные неудачи и внести раскол в наше общество по поводу КНР.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что поездка Путина в Китай – это перспектива на будущее.
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Мелисса Тимофеева