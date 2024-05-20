Сенатор Карасин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси.
Он отметил, что смерть Раиси стала серьёзной утратой.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение о том, что гибель президента Ирана Эбрахима Раиси не повлечёт за собой дестабилизации в Иране, поскольку в стране устойчивая система.
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«Мы скорбим по поводу гибели видного иранского политика, президента Раиси и с прискорбием думаем о том, что это серьёзная утрата. Что получится дальше в политическом контексте, надо подождать. Будут наверняка решения иранского руководства. А сейчас самое главное — это чувство скорби и передача соболезнования нашим иранским партнерам и соседям», — поделился в беседе с Газета.ру Карасин.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение о том, что гибель президента Ирана Эбрахима Раиси не повлечёт за собой дестабилизации в Иране, поскольку в стране устойчивая система.
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Мелисса Тимофеева