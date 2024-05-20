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Сенатор Карасин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

20 мая 2024, 22:14
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси.
Он отметил, что смерть Раиси стала серьёзной утратой.

«Мы скорбим по поводу гибели видного иранского политика, президента Раиси и с прискорбием думаем о том, что это серьёзная утрата. Что получится дальше в политическом контексте, надо подождать. Будут наверняка решения иранского руководства. А сейчас самое главное — это чувство скорби и передача соболезнования нашим иранским партнерам и соседям», — поделился в беседе с Газета.ру Карасин.



Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение о том, что гибель президента Ирана Эбрахима Раиси не повлечёт за собой дестабилизации в Иране, поскольку в стране устойчивая система.

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#соболезнования
В ГД объяснили, почему гибель Раиси не приведёт к дестабилизации в Иране
Депутат Новиков: В Иране устойчивая система
20 мая 2024, 21:57

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение о том, что гибель президента Ирана Эбрахима Раиси не повлечёт за собой дестабилизации в Иране, поскольку в стране устойчивая система.
Он напомнил, что президент в Иране хоть и очень важное лицо государства, но не первое в политической системе страны.

«Разговоры о том, может ли случиться разбалансировка иранской политической системы, скорее, происходят от незнания. Система достаточно устойчивая, и предполагать, что факт гибели Раиси приведёт к разбалансировке системы, нет оснований. Все те, кто формировали, формируют и будут формировать внешнеполитический курс Тегерана, в принципиальных вещах разделяют подходы Раиси», — добавил в беседе с Газета.ру Новиков.

Ранее политолог Сергей Маркелов, наоборот, высказал мнение о том, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в стране начнётся борьба за власть, что породит «зону турбулентности» политической системы.

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#политолог
#иран
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Байден назвал возмутительным требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху
20 мая 2024, 20:24

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден назвал возмутительным требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.
«Требование прокурора МУС выдать ордер на арест лидеров Израиля возмутительно», — цитирует Байдена ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также отверг требование прокурора МУС.

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#сша
#арест
#блинкен
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Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника
20 мая 2024, 19:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности советника главы государства, говорится на сайт Кремля.
Левицкая занимала эту должность с августа 2013 года. В своей карьере она также была заместителем министра экономического развития РФ, первым заместителем руководителя аппарата правительства России.

Александра Левицкая является действительным государственным советником РФ I класса (2000). Она награждена орденами Почета (2004), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), Дружбы (2014).

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#соболезнования
#путин
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Больше не президент: что будет с Зеленским после 20 мая и как он стал законной целью для ВС РФ
Срок полномочий Зеленского истекает 20 мая: что будет дальше, судьба Украины
20 мая 2024, 19:25

20 мая 2019 года актер, комик и предприниматель Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. 20 мая 2024 года его президентский срок истек, однако выборы главы государства в стране проведены не будут, так как на Украине действует режим военного положения. О том, с какими лозунгами Зеленский пришел в большую политику, какие обещания не выполнил, и что его ждет после истечения срока полномочий, расскажет редакция «Радио 1».

Победа Зеленского на выборах в 2019 году


Выборы президента на Украине состоялись в апреле 2019 года. Тогда актер Владимир Зеленский триумфально обошел Петра Порошенко и вступил в должность президента. Он заявил, что намерен дать стране мир и навести порядок.

Зеленский обещал разрешить конфликт в Донбассе


Урегулирование обстановки в регионе стало одним из основных пунктов в предвыборной программе Владимира Зеленского. Тогда он заявил, что Киев заинтересован в прекращении огня и проведении прямых переговоров с Россией. Однако уже после оглашения результатов голосования риторика Зеленского поменялась. Он заявил, что предшествовать миру на Донбассе может только пересмотр Минских соглашений.

Спустя еще некоторое время, Зеленский начал говорить о том, что те, кто называет себя русским, не должны оставаться в Донбассе.

«Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и считаешь, что "наше дело правое", "нам в Россию", "мы русские", — большая ошибка оставаться жить в Донбассе», — уверял президент Украины.

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Стремление Украины вступить в НАТО


Практически вся повестка Владимира Зеленского строилась вокруг ассоциации с ЕС. В итоге ему удалось достичь того, чтобы Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз, однако присоединения к блоку так и не произошло. Более того, Запад исключает присоединение Украины к ЕС до тех пор, пока в стране не завершатся военные действия.

Зеленский обещал завершить эпоху бедности на Украине


Во время политических дебатов Владимир Зеленский задал вопрос занимающему на тот момент пост главы Украины Петру Порошенко о том, почему при столь богатом президенте Украина считается бедной страной Отметим, что в 2019 году Украина действительно являлась беднейшей страной Европы по показателю ВВП на душу населения.

Тогда Зеленский заверил, что эпоха бедности на Украине закончится с его приходом к власти. Однако уже через год он объяснил неизменное положение дел тем, что у Киева накопились «огромные долги перед международными кредиторами».
«Мы должны большие, очень большие суммы нашим кредиторам (...) Не мы их набрали, но мы будем их выплачивать», — заверял Зеленский.

Кроме того, глава Украины обещал разобраться с пенсиями тех пожилых людей, кто имеет украинские паспорта, но проживает на неподконтрольной Украине территории бывших Донецкой и Луганской областей. Напомним, в 2014 году власти страны прекратили пенсионные отчисления десяткам тысяч стариков, объяснив это «экономической блокадой».

Однако эта проблема также не была решена. Власти Украины сослались на то, что на неподконтрольных территориях «нет представительств Пенсионного фонда».


Зеленский обещал Украине газ


Еще одним обещанием Зеленского, которому так и не суждено было сбыться, стало заявление о том, что Украина полностью обеспечит себя газом самостоятельно. В одном из предвыборных роликов политик, ссылаясь на данные неназванных экспертов, подсчитал, что запасов голубого топлива в недрах страны должно хватить для покрытия всего энергетического дефицита.

Однако объемы добычи газа продолжали снижаться, в последние годы такие показатели едва превышая 20 миллиардов кубометров в год при потреблении почти в 31 миллиард, что привело к росту цен на ресурс и волне протестов.

Владимир Зеленский обещал, что идет на один срок


Одно из наиболее громких обещаний будущего президента во время избирательной кампании — не задерживаться на своем посту дольше одного срока. В противном случае, по его словам, на Украине продолжится вакуум в политическом пространстве, «где народ не доверяет ни одному из политиков». Однако ввиду того, что на Украине введено военное положение, голосование в стране проводиться не будет, и это значит, что Зеленский продолжит оставаться у власти.

Как оценивают легитимность Зеленского в России


Вопрос легитимности Зеленского интересует и Россию. В том случае, если Москва будет подписывать какие-либо документы с Киевом, власти страны должны быть полностью законными. Прежде об этом говорил президент России Владимир Путин.

«Это, конечно, имеет значение, потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это факт очевидный», — пояснил Путин.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вовсе назвал отмену выборов на Украине узурпацией власти. Он полагает, что говорить о пролонгации полномочий Владимира Зеленского было бы неправильно. Медведев заявил, что нынешний президент Украины является военным преступником, и «утрата им официального статуса ничего не меняет».

Кроме того, Медведев назвал Зеленского правомерной военной целью для ВС РФ, так как он является главой враждебного режима.
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Что будет с Украиной после окончания срока Зеленского


Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден доказывать свою легитимность. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник в беседе с URA.RU. По его словам, сомнения в законности украинской власти возникают даже за пределами Украины.

«Отсюда понятно, что он (Зеленский – прим.ред) будет в каждом видеть человека, который сомневается в том, что он, как и царь, настоящий. Будут применять репрессивные методы что приведет к усугублению политического кризиса внутри страны. Будет более жесткая форма правления, по сути диктатура», — выразил уверенность бывший политик.


Что будет с Зеленским после окончания срока


Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Зеленский должен быть арестован и предан суду, либо ликвидирован, как террорист, приводит его слова ТАСС. Медведев заявил, что глава Украины должен предстать перед судом за преступления против граждан России и Украины. Однако если этого не произойдет, то нужно будет прибегать к мерам, которые применяются против террористов.

Он также привел в пример националиста Степана Бандеру, которого назвал «духовным учителем» Зеленского.

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Выборы президента Ирана назначили на 28 июня
20 мая 2024, 19:09

Фото: istock / Rainer Puster

Внеочередные президентские выборы в Иране состоятся 28 июня.
Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

«28 июня можно считать днем четырнадцатых выборов президента в истории Ирана», — цитирует его агентство Mehr.
Регистрация кандидатов на президентские выборы в Иране, в связи с гибелью Эбрахима Раиси, начнется 28 мая.

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#выборы
#строительство
#санкции
#регистрация
#иран
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«Хоть свинья в ермолке»: стало известно, кто может подписать акт о капитуляции Украины
Медведев: капитулировать может любой глава Украины
20 мая 2024, 18:17

Фото: сайт Кремля

Акт о капитуляции Украины может подписать как президент Украины Владимир Зеленский, так и любой его преемник Капитуляция Украины может быть подписана как президентом Владимиром Зеленским, так и любым его преемником, хоть «свиньей в ермолке». Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.
«Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет. Хотя он, как и любой его преемник, может выступить стороной, которая подпишет акт о безоговорочной капитуляции», — отметил Медведев.

При этом он подчеркнул, что у преступного режима не может быть правомочного правителя, а номинальным или фактическим лидером может быть кто угодно. По словам Медведева, для распавшейся Украины не важна личность такого главаря, оно является правонарушителем. Однако такое лицо может стать участником подписания акта о капитуляции, заключил зампредседателя Совбеза РФ.

Напомним, срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая, после чего он перестал быть легитимным президентом республики.

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#суд
#зеленский
#медведев
#рф
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Политолог Маркелов предрёк турбулентность внутриполитической системе Ирана
20 мая 2024, 17:57

Фото: iStock/Rainer Puster

Политолог Сергей Маркелов высказал мнение о том, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в стране начнётся борьба за власть, что породит «зону турбулентности» политической системы.
«Сторонники Раиси начнут борьбу за пост, потому что Раиси долгое время позиционировал себя как вооруженного и экономического оператора ближневосточных процессов. И это происходило не без помощи министра иностранных дел», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Политолог и востоковед Семен Багдасаров также выразил уверенность в том, что после гибели Раиси изменится как внутриполитическая ситуация в Иране, так и геополитическая.

«До выборов осталось 50 дней. Раньше ситуация не изменится никак. У них есть первый вице-президент Мохсен Мансури, который будет исполнять обязанности президента. Он духовный лидер Ирана, у него хороший опыт работы, воевал в Сирии. Теперь он будет исполнять обязанности президента ближайшие 50 дней, пока не определятся с кандидатами», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Багдасаров.

Ранее Сергей Маркелов высказывал мнение о том, что смерть президента Ирана Ибрахима Раиси может быть выгодна, в первую очередь, как Израилю, так и другим ближневосточным соседям, отношения с которыми у страны напряжённые.

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#смерть
#президент
#страны
#политолог
#иран
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Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны
20 мая 2024, 17:56

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны и руководителем аппарата главы ведомства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны России — руководителем аппарата министра обороны России», — говорится в документе.
Другим указом президент освободил от этой должности генерал-полковника Юрия Садовенко. Оба документа вступают в силу с 20 мая, дня их подписания.

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#президент
#путин
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Политолог Маркелов раскрыл, кому могла быть выгодна смерть Раиси
Политолог Маркелов: У Ирана напряги почти со всеми ближневосточными странами
20 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/Zeferli

Политолог Сергей Маркелов высказал мнение о том, что смерть президента Ирана Ибрахима Раиси может быть выгодна, в первую очередь, как Израилю, так и другим ближневосточным соседям, отношения с которыми у страны напряжённые.
«Больше всего мечтал о смерти Раиси Израиль, потому что, занимая пост президента, тот оказывал финансовую поддержку палестинским боевикам. Но, помимо них, у Ирана напряги почти со всеми ближневосточными странами, которым тоже могла быть выгодна его смерть», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Заинтересованность в трагедии Израиля отметил также и политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Все были весьма и весьма удивлены тем, как спокойно Израиль отреагировал на нанесенный по ним иранский удар, так что Израиль вполне мог совершить что-то подобное. Кроме того, кто знает, во что вовлечено ЦРУ. Я думаю, еще слишком рано говорить об этом», — добавил в беседе с «Известиями» Расмуссен.

Ранее кандидат исторических наук, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова предположила, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в стране во время переходного периода глобальных изменений ожидать не стоит.

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#израиль
#политолог
#иран
#президент
#крушение
#катастрофа
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