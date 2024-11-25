Минздрав РФ обвинили в попытке выпуска антибиотика по фальшивым документам

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Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал виновным Министерство здравоохранения России (Минздрав РФ) в попытке выпустить лекарственный препарат по подложным документам, проинформировал портал «Известия».
Ведомство зарегистрировало препарат по подложным документам. Индийская компания «Копран Ризерч лабораториз лимитед» обратилась в столичный суд с иском против Минздрава России, в котором она заявила о нарушении патентных прав на использовании своей субстанции для препарата «Биапенем».
Держатель регистрационного удостоверения — «Джодас Экспоим». Это российское юридическое лицо иной индийской фармацевтической компании. Представители «Джодас» сфальсифицировали письменное согласие на использование произведенного ими действующего вещества, подчеркнула обратившаяся в суд компания в своём иске. Субстанция должна была входить в состав «Биапенема». В июне 2024 года суд Москвы выяснил, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. В первой инстанции Арбитражный суд отменил и признал незаконным бездействие Министерства здравоохранения РФ.
Отмечалось, что ведомство не предприняло действий по приостановлению и отмене государственной регистрации фармацевтического препарата «Биапенем», невзирая на то, что «Джодас Экспоим» предоставил подложные документы и данные об активном действующем веществе и его производителе.
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Держатель регистрационного удостоверения — «Джодас Экспоим». Это российское юридическое лицо иной индийской фармацевтической компании. Представители «Джодас» сфальсифицировали письменное согласие на использование произведенного ими действующего вещества, подчеркнула обратившаяся в суд компания в своём иске. Субстанция должна была входить в состав «Биапенема». В июне 2024 года суд Москвы выяснил, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. В первой инстанции Арбитражный суд отменил и признал незаконным бездействие Министерства здравоохранения РФ.
Отмечалось, что ведомство не предприняло действий по приостановлению и отмене государственной регистрации фармацевтического препарата «Биапенем», невзирая на то, что «Джодас Экспоим» предоставил подложные документы и данные об активном действующем веществе и его производителе.
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