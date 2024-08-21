Врач Кондрахин раскрыл истоки фармакологии

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Врач, клинический фармаколог, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что изначально фармакология началась с фитотерапии, то есть все лекарства изначально имели травяное основание.
«Большинство препаратов фармакологических, которые мы знаем, исходили из растительного сырья и делались таблетированной формой. Сегодня часть препаратов на основе растительного сырья имеет доказательную базу, часть продукции имеет слабодоказательную базу. Их очень много, но не все они имеют заслуженное уважение среди медицинского сообщества», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кондрахин.
А в Рослесинфорге напомнили об опасных последствиях употребления ядовитых грибов.
«Среди ядовитых грибов есть яркие виды, привлекающие внимание и одновременно сигнализирующие об опасности. Например, мухомор красный встречается по всей стране, любит селиться под берёзами и рядом с хвойными деревьями. Яд красного мухомора угнетает работу дыхательных путей, вызывает спазм ЖКТ, может вызвать остановку сердца. Определённые дозы могут довести до летального исхода», — прокомментировали в беседе с RT в ведомстве.
Ранее сообщалось, что сотрудники Института биофизики будущего МФТИ разработали инновационный препарат для лечения рака лёгких.
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