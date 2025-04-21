«Ъ»: Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов против рака

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Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака крови, сообщает «Коммерсантъ».
Речь идет о «Ревлимиде» и «Имовиде», принадлежавших компании Bristol-Myers Squibb, которая покинула Россию после начала СВО. Эти лекарства применялись для терапии онкогематологических заболеваний.
В России с 2009 и 2015 годов, когда «Ревлимид» и «Имовид» соответственно появились на рынке, их производство было локализовано, и теперь в госреестре зарегистрировано более 20 отечественных дженериков.
Аннулированы регистрации капсул «Ревлимид» в дозировках от 2,5 до 25 мг и «Имовид» в дозировках 1, 3 и 4 мг. В настоящее время в ГРЛС отсутствуют другие варианты этих препаратов.
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В России с 2009 и 2015 годов, когда «Ревлимид» и «Имовид» соответственно появились на рынке, их производство было локализовано, и теперь в госреестре зарегистрировано более 20 отечественных дженериков.
Аннулированы регистрации капсул «Ревлимид» в дозировках от 2,5 до 25 мг и «Имовид» в дозировках 1, 3 и 4 мг. В настоящее время в ГРЛС отсутствуют другие варианты этих препаратов.
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Мария Моисеева