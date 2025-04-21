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«Ъ»: Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов против рака

Фото: iStock/wacomka

Фото: iStock/wacomka

Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака крови, сообщает «Коммерсантъ».
Речь идет о «Ревлимиде» и «Имовиде», принадлежавших компании Bristol-Myers Squibb, которая покинула Россию после начала СВО. Эти лекарства применялись для терапии онкогематологических заболеваний.

В России с 2009 и 2015 годов, когда «Ревлимид» и «Имовид» соответственно появились на рынке, их производство было локализовано, и теперь в госреестре зарегистрировано более 20 отечественных дженериков.

Аннулированы регистрации капсул «Ревлимид» в дозировках от 2,5 до 25 мг и «Имовид» в дозировках 1, 3 и 4 мг. В настоящее время в ГРЛС отсутствуют другие варианты этих препаратов.

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В МВД предупредили о хитрой афере мошенников с ложными авиабилетами
МВД: аферисты за пару часов создают фейковые сайты по продаже якобы авиабилетов
21 апреля 2025, 06:52

Фото: iStock/ViDi Studio

Мошенники за пару часов создают фейковые сайты для продажи авиабилетов, а обман раскрывается только в аэропорту. Это позволяет аферистам быстро менять название ресурса, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Жалобы на подобные аферы за последний год значительно выросли. По данным МВД, многие жертвы узнают о несуществующих билетах, когда уже прибыли в аэропорт.

«Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов — дело нескольких часов. На смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу», — объяснили в ведомстве.
Это дает злоумышленникам возможность продолжать обман, перемещая ресурс на новую платформу под другим именем.

20 апреля «Радио 1» предупреждало, что телефонные мошенники начали использовать новую схему запугивания, на определенном этапе открыто признаваясь жертвам в обмане.

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#мвд
#мошенники
#жалобы
#новости
#жертвы
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Юрист напомнил об обязанности ряда россиян отчитаться о доходах до 30 апреля
Юрист Соловьев: Часть россиян обязана подать налоговую декларацию до 30 апреля
21 апреля 2025, 05:51

Фото: iStock/MangoStar_Studio

Некоторые граждане РФ, получившие в 2024 году доходы, обязаны подать декларацию в налоговую службу по месту регистрации до 30 апреля. Об этом заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил агентству «Прайм».
Речи идет о доходах, которые люди получили от продажи имущества, подарков, выигрышей или услуг по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), к этой категории также относятся доходы из зарубежных источников.

«Отчет о доходах (также) обязаны предоставлять адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и прочие лица, занимающиеся частной практикой», — передает агентство.
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Отдельные лица должны заплатить налог на основании уведомления от ФНС — например, при получении выигрышей в азартных играх, процентов по вкладам или доходов, облагаемых по прогрессивной ставке НДФЛ, если работодатель не удержал налог. Подать декларацию можно через онлайн-сервисы ФНС, программу «Декларация 2024» или лично в бумажном виде.

«На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2024 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2025 года — не распространяется», — пояснил Соловьев.
Уплатить налог необходимо не позднее 15 июля 2025 года.

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#декларация
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#онлайн
#работодатель
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Извержение вулкана Ключевская Сопка зафиксировали на Камчатке
21 апреля 2025, 04:18

Фото: iStock/Vershinin-M

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка — самого высокого действующего вулкана Евразии. Ночью в вершинном кратере исполина зафиксировали свечение, которое продолжалось несколько минут, сообщили ТАСС в Камчатском филиале геофизической службы РАН.
По данным учёных, это свидетельствует о старте новой активной фазы.

«Зафиксировано свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка, это начало нового извержения. Свечение длилось несколько минут», — сообщили в Камчатском филиале.
Ключевская сопка расположена в 30 км от посёлка Ключи, где проживают около 4,5 тыс. человек. Вулкан имеет правильный конус с кратером диаметром 700 метров и более 80 побочных кратеров на склонах. Последние данные мониторинга пока не указывают на непосредственную угрозу населённым пунктам.

В ночь с 20 на 21 апреля стало известно, что в России планируют вернуть семьи с детьми в программу льготного автокредитования. Ранее категория была исключена в 2023 году для включения других групп, нуждавшихся в поддержке.

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#опасность
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Семьям с детьми снова начнут выдавать льготные автокредиты
«Ъ»: в программу льготного автокредитования вернут семьи с детьми
21 апреля 2025, 01:09

Фото: iStock/Halfpoint

Минпромторг планирует вернуть семьи с детьми в программу льготного автокредитования. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, сообщает «Коммерсант».
Ранее категория была исключена в 2023 году для включения других групп, нуждавшихся в поддержке. Алиханов отметил, что учителя, врачи и семьи участников СВО уже активно воспользовались льготами, поэтому фокус смещается на поддержку семей с детьми.

«Те категории, которые у нас были раньше — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей,— во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль»,— пояснил он.
Программа предусматривает скидки до 20% (25% для Дальнего Востока) на российские бензиновые автомобили стоимостью до 2 млн рублей. Министр выразил уверенность, что расширение программы улучшит ситуацию на авторынке.

20 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин выделил по одному миллиону рублей каждому селу и школе Республики Южная Осетия в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Ушел из жизни петербургский журналист и писатель Аркадий Соснов
Петербургский журналист и писатель Аркадий Соснов скончался в возрасте 76 лет
20 апреля 2025, 23:28

Аркадий Соснов (Фото: кадр из «Место встречи – Невский, 70»)

Петербургский журналист, редактор и писатель Аркадий Соснов скончался 20 апреля на 77-м году жизни. Об этом сообщил Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на своем официальном сайте.
Соснов, родившийся 14 октября 1948 года, начал карьеру в журналистике в 1976 году после окончания Ленинградского технологического института по специальности «инженер-химик».

С 2008 года он занимал пост главного редактора журнала «Русский меценат» и был инициатором ежегодного праздника «День рождения Мецената» в Государственном Эрмитаже.

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Автор книг «Обретенная природа» и «Энергия Земли», лауреат премии Союза журналистов СССР и Рождественской премии СПбГУ «За гуманизм в журналистике», Соснов оставил значительный след в культурной жизни города.

«Искренние соболезнования семье и близким...», — написали в пресс-службе.
Дата и время прощания с Сосновым пока неизвестны.

Ранее стало известно, что прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым состоится 23 апреля в траурном зале Центральной клинической больницы Москвы. О смерти Фроликова сообщили 19 апреля, ему было 76 лет.

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