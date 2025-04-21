«Вырезали, что она мне шепнула»: Теона Дольникова покинула француский «Голос», отказавшись от предложения Каас

Теона Дольникова (Фото: Instagram* @teonadolnikova)
Певица и звезда мюзиклов Теона Дольникова покинула французский «Голос», отказавшись от предложения Патрисии Каас продолжить шоу в дуэте. Ее мощный вокал покорил зрителей, но путь к финалу завершился на этапе баттлов.
На слепых прослушиваниях Теона исполнила песню Halo и сразу завоевала сердце Каас, став частью ее команды.
В туре «Группы» Дольникова спела хит Smells like teen spirit со своими сокомандницами, легко обойдя соперниц. Такое развитие событий не удивило фанатов, знающих ее как экс-вокалистку группы «Слот». Зрители даже заподозрили, что наставница специально дала ей выигрышную роль.
Однако в баттлах 19 апреля Дольникова и Микаэль Галло исполнили Under pressure группы Queen, и наставница выбрала Галло для полуфинала.
Позже выяснилось, что Теона могла остаться в проекте, если бы согласилась на дуэт с Микаэлем. Однако она отказалась, не видя себя в этом формате. «StarHit» передает, что в разговоре с Яной Чуриковой певица раскрыла эти подробности.
По словам звезды, разговор с предложением остаться в шоу вырезали из эфира.
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В туре «Группы» Дольникова спела хит Smells like teen spirit со своими сокомандницами, легко обойдя соперниц. Такое развитие событий не удивило фанатов, знающих ее как экс-вокалистку группы «Слот». Зрители даже заподозрили, что наставница специально дала ей выигрышную роль.
Теона Дольникова (Фото: Instagram* @teonadolnikova)
Однако в баттлах 19 апреля Дольникова и Микаэль Галло исполнили Under pressure группы Queen, и наставница выбрала Галло для полуфинала.
Позже выяснилось, что Теона могла остаться в проекте, если бы согласилась на дуэт с Микаэлем. Однако она отказалась, не видя себя в этом формате. «StarHit» передает, что в разговоре с Яной Чуриковой певица раскрыла эти подробности.
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По словам звезды, разговор с предложением остаться в шоу вырезали из эфира.
«Патрисия Каас предложила мне остаться в шоу в качестве дуэта с этим мужчиной. (...) Я отказалась. Но это, конечно, вырезали. Хотя там был красивый жест с моей стороны. Да… И, конечно, отрезали то, что Патрисия шепнула мне на ушко. Что поделаешь, это шоу. А шоу, как говорится, должно продолжаться», — призналась она.
Теона Дольникова (Фото: Instagram* @teonadolnikova)
«Да, телевидение останется телевидением в любой стране мира», — согласилась Чурикова.Фанаты в России поддержали певицу, возмущаясь монтажом шоу, где «опять все самое важное вырезали», и уверяя, что Теона была лучшей. Для Дольниковой участие в проекте стало важным опытом, к тому же появились новые иностранные поклонники. Находясь в команде Касс, она называла ситуацию настоящей мечтой.
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